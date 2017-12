O que pede para 2018? religiões invocam por mais amor, paz e justiça

Nesta época em que o mundo ocidental se volta para a virada do ano, as expectativas das pessoas se voltam para a mudança de vida. Pedidos de amor, dinheiro e bens materiais estão na lista dos pedidos. Nas religiões, no entanto, além da busca pela salvação, os líderes religiosos, em suas variadas crenças, pedem amor, justiça e igualdade social em 2018.

Para o padre a o católico deve buscar a paz em Cristo | Foto: Divulgação

Para o padre e assessor da arquidiocese de Manaus, Charles Cunha, a igreja, a cada início de ano, espera e prega o perdão e reconciliação entre as pessoas. "Isso só é possível mediante a fé e um encontro verdadeiro com Deus. A igreja espera para o próximo ano uma mudança interior por parte de cada fiel, a transformação da mentalidade, especialmente em um ano político, de eleição", disse o padre.

Para o sacerdote, a igreja tem um papel social muito importante no sentido de orientar o fiel também para a vida e para a consciência política.

Justiça é o que religioso espera para 2018 | Foto: Marcely Gomes

Segundo o praticante da afro sacralidade, Alberto Jorge, o que deve se esperar para 2018 é justiça. Para ele, os valores na sociedade estão invertidos e é preciso conscientizar as pessoas para essa realidade no sentido que busquem por justiça social. "Quem tem dinheiro não fica na cadeia, tem plano de saúde e vários outros privilégios. Eu sou parte desta população sem privilégios. Sou parte de uma população de negros e negras que são mais de 50% da população carcerária, de pacientes atendidos pelos SUS, dos assassinados, dos homossexuais", ressaltou Alberto.

Ainda conforme o religioso, o ano será regido por xango iansã, em que aumentará a busca pela justiça e igualdade social.

A evangélica esperar mais amor ao próximo em 2018 | Foto: Reprodução

Para a protestante Juçara Lima deve existir mais humanidade, respeito, paz, união e amor, mas também mais consciência por parte das pessoas. "Precisamos lembrar de nossa responsabilidade política e social. Nunca se esquecer que Deus quer justiça e justiça vem também do conhecimento. Levar conhecimento às pessoas, para que entendam que o mundo só pode melhorar se cada um fizer a sua parte, tanto no meio social, como político. O Brasil só ficou como está porque as pessoas permitiram, com a falta de consciência política", disse ela.







