Obra emergencial na avenida Floriano Peixoto é concluída

Após 12 horas ininterruptas de trabalho, as obras de recuperação emergencial em uma tubulação de drenagem profunda em um trecho da avenida Floriano Peixoto, no Centro, foi concluída na tarde deste sábado (30). A forte chuva registrada nesta sexta-feira (29), à noite, fez com que a tubulação se rompesse, ocasionando o afundamento da via. Com o ocorrido, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura ( Seminf) foram deslocadas para o Centro e fizeram o diagnóstico do local.

O afundamento de solo, provocado pelo rompimento da rede de drenagem profunda com três redes interligadas, responsáveis por levar água da chuva, a uma caixa coletora que deságua na galeria subterrânea exigia uma ação de caráter emergencial. Com as fortes chuvas que têm castigado Manaus, a rede não aguentou o volume intenso de águas e rompeu-se.

“A caixa coletora que atende esse setor recebe a contribuição de três redes de abastecimento, e uma dessas redes alimentadoras rompeu, ocasionando uma infiltração. Já iniciamos a substituição desta rede para em seguida fazermos a ligação até as galerias”, explicou o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

Trânsito na vai está liberado | Foto: Divulgação / Semcom

Uma equipe com 20 servidores da secretaria de obras trabalhou na implantação de 25 metros de uma nova rede de drenagem. O local recebeu a primeira camada asfáltica que será compactada naturalmente com a circulação dos veículos. Na próxima terça (2), a via receberá a camada definitiva de massa asfáltica.

“A orientação do prefeito Arthur Neto e do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Marcos Rotta é que o serviço fosse executado de forma rápida, porém com muito cuidado, pois neste trecho do Centro temos as galerias da época dos ingleses, e que requer um trabalho ainda mais cauteloso”, ressaltou Peixoto.

Nossa Senhora das Graças

Outra frente de obra iniciada pela Seminf na noite de ontem, ocorreu após as chuva romper uma drenagem profunda na rua Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Os trabalhos de recuperação da tubulação encerraram-se por volta de 23h30 de sexta-feira e o fluxo na via retornou ao normal.

Trânsito

Durante toda a execução dos serviços, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) orientaram os motoristas, que circulavam pelo local e no entorno. O acesso da avenida Floriano Peixoto em direção à avenida 7 de Setembro foi liberado nos dois sentidos. Uma das faixas da avenida Floriano Peixoto, entre a rua José Paranaguá e a Getúlio Vargas foi interditada, para a realização dos trabalhos.

O ponto de ônibus localizado na área, também foi isolado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). Fiscais da superintendência atuaram no local orientando os usuários do sistema de transporte coletivo a usarem a parada do Colégio Santa Dorotéia, situada na avenida Getúlio Vargas.

