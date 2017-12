Contêiner tomba na Zona Sul após asfalto ceder

Um contêiner, que estava estacionado na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, tombou na tarde deste sábado (30), após o asfalto da via ceder, durante a chuva.

De acordo com o Manaustrans, o incidente ocorreu por volta das 16h30. No contêiner estavam armazenados produtos alimentícios. Funcionários estavam descarregando os produtos para um galpão de uma distribuidora, que funciona no local, mas ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o Manaustrans, agentes de trânsito foram encaminhados ao local do incidente, mas o fluxo de veículos não foi comprometido na área.

Obras no Centro

Após 12 horas ininterruptas de trabalho, as obras de recuperação emergencial em uma tubulação de drenagem profunda em um trecho da avenida Floriano Peixoto, no Centro, foi concluída na tarde deste sábado. A forte chuva registrada nesta sexta-feira (29), à noite, fez com que a tubulação se rompesse, ocasionando o afundamento da via.

Uma equipe com 20 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura ( Seminf) trabalhou na implantação de 25 metros de uma nova rede de drenagem. O local recebeu a primeira camada asfáltica que será compactada naturalmente com a circulação dos veículos.

