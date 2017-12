Dupla que planejava assalto é presa com arma no Novo Aleixo

Fabrício Silva Gato, de 24 anos, e Alessandro Araújo Sarmento, 19, foram presos após denúncia de que iriam cometer assalto em mercadinho no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Com a dupla, foi encontrada uma espingarda calibre 20 de cano serrado contendo um estojo.

A polícia recebeu informação de que dois estariam armados nas imediações de um mercadinho com a intenção de cometer o delito. Com as informações a polícia conseguiu impedir a ação dos criminosos que foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De cordo com uma fonte policial que preferiu não se identificar, as denúncias são importantes para evitar a atividade de bandidos. "Recebemos a informação de que eles estavam nas proximidades, quando a população nos ajuda com denúncias temos a possibilidade de impedir os prejuízos causados por essas pessoas", disse.

Edição: Luis Henrique Oliveira

