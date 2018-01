Período chuvoso aumenta número de ocorrências em Manaus

O "inverno amazônico", que ocorre no período de dezembro a meados de abril, começou mais cedo em 2017. Em setembro, as chuvas apareceram amenizando o calor, mas trouxeram transtornos à população com desbarrancamentos, deslizamentos de terra, ruas alagadas e destelhamento de casas, entre outras ocorrências registradas pelos órgãos públicos.



A Defesa Civil de Manaus (DCM) atendeu 183 casos envolvendo pessoas em situação de risco, a maioria dos chamados foram nas zonas Norte e Leste da capital. Dentre vários trabalhos desenvolvidos pelo órgão, destacam-se o monitorando do clima, assistência às vítimas e emissão de alertas sobre casos de enchentes servem de aviso para a população.

No dia 12 de outubro foi emitido um alerta na calha do rio Negro, por conta de enchente. A análise foi feita pela DCM, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (CEMOA), com base nos dados do monitoramento hidrológico da Agência Nacional das Águas (ANA), que registrou 28,70m - que é a cota de alerta para a capital - faltando 30 cm para a cota de emergência.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o último mês de 2017 é considerado o quarto dezembro mais chuvoso em 56 anos. A expectativa é que o número aumente.

Dezembro de 2017 foi um dos meses mais chuvosos em 56 anos | Foto: Janailton Falcão

Resultado destas fortes chuvas no mês de dezembro trouxe consequências nesta segunda-feira (25) em pleno Natal. Cinco moradores da rua Ambrósio Ayres, Beco Bragança, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, tiveram suas casas condenadas após a chuva intensa.

O auxiliar de pedreiro Márcio Costa, de 39 anos, está entre os moradores prejudicados. “Com a forte chuva que aconteceu no Natal, a água do igarapé subiu e quase chegou à porta de casa. Meu irmão mora em uma residência ao lado da minha, e lá desabou. Creio que isso pode ter afetado o terreno da minha casa, porque ela começou a balançar”, relatou Costa.



No imóvel residem Mário, a esposa dele e os três filhos adolescentes do casal. Ele informou ao Em Tempo que na última sexta-feira (29) foi até à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, para buscar apoio.

Outro órgão que trabalha em situações como estas, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) só neste ano foi acionado para três desabamentos e um destelhamento. A corporação ressalva que, apesar dos registros, não tem como determinar se a chuva realmente foi a causa determinante desses desastres. "Informamos que não há como precisar e identificar, por meio de nossas estatísticas atuais, a quantidade de ocorrências atendidas em decorrência de chuvas torrenciais, uma vez que este não seja, necessariamente, um fator determinante (causador) de sinistros demandados à corporação", informou a assessoria do Cbmam.

Cuidados em área de risco

Pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade social tendem a construir casas em terrenos não apropriados e sem estrutura. Por isso, a Defesa Civil recomenda cuidados principalmente neste período chuvoso.

-Abandone a residência imediatamente caso a casa apresente barulhos, rachaduras e infiltrações;

-Para quem mora às margens de rios também deve sair de casa se a estrutura apresentar danos e o volume da água for uma ameaça;

-Ajude a comunidade e transmita alerta aos vizinhos;

-Não jogue lixo nos rios, igarapés e bueiros;

-Evite o desmatamento;

-Vá para um abrigo ou procure um local seguro;

-Entre em contato com a Defesa Civil pelo 199.

Prefeitura

Famílias que são atingidas por desastres naturais e que tenham estruturas localizadas em áreas de risco podem utilizar o benefício do aluguel social, que é ofertado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semmasdh.

Moradores que vivem em situação de risco podem receber o benefício do aluguel social ofertado pela Prefeitura de Manaus | Foto: Janailton Falcão

O valor do benefício é de R$ 300 reais mensais por um período que pode chegar a um ano, renováveis por mais seis meses. A moradora Ana Lúcia Fernandes, 58 anos, do bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Leste, foi uma das afetadas pelas chuvas de fevereiro deste ano.

Após laudo da DCM condenar a estrutura da casa, ela foi inserida no auxílio aluguel e inscrita em um programa habitacional do município. “Eu quero me mudar o mais rápido possível. Nessa última alagação as tábuas da minha casa começaram a cair. Não tinha mais condições de moradia. Agora, quero alugar uma casa em outro bairro e começar vida nova”, disse.

