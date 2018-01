Postes de energia ameaçam cair próximo à bola das letras no Dom Pedro

A empresa Eletrobras Distribuição Amazonas foi acionada para o local | Foto: Divulgação

Por volta das 16h40, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) identificou que dois postes de energia elétrica, situados na avenida Theomário Pinto, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, estão prestes a cair.

Agentes de trânsito trabalham no local orientando condutores e pedestres que evite trafegar pela avenida Darcy Vargas para acesso à avenida Constantino Nery. A empresa Eletrobras Distribuição Amazonas foi acionada para o local, mas ainda não divulgou previsão da conclusão do trabalho. Os postes estão localizado próximo à concessionária de veículos Vianautos e a poucos metros da bola das letras, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Segundo um motorista, que não quis se identificar, um caminhão baú engatou a carroceria nos fios de alta tensão e causou o tombamento dos postes. Alguns condutores precisam desviar os veículos por dentro do conjunto Tocantins - 2º etapa. O ManausTrans alerta para motoristas evitem trafegar pela área.

A reportagem entrou em contato, por telefone, com a assessoria da Eletrobras, que informou que apenas um edifício situado próximo ao local do acidente ficará por tempo indeterminado sem energia elétrica. A empresa reforça ainda que funcionários trabalham para solucionar o problema.

