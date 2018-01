Faltando poucas horas para a queima de fogos, balsas são vistoriadas

Serão três embarcações que servirão de palco para o show pirotécnico que será realizado neste domingo (31), Véspera de Ano Novo, no Complexo Turístico Ponta Negra, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Para que esteja dentro dos padrões de segurança, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), em ação integrada com os órgãos do sistema de segurança pública do Estado, vistoriou balsas com fogos de artifício, que serão usadas no Réveillon.

As equipes, compostas pelo vice-governador e secretário de segurança do Estado do Amazonas, Bosco Saraiva, Coronel Mauro Freire - Comandante Geral do Cbmam, coronel David Brandão - Comandante da Polícia Militar do Amazonas -, e Mariolino Brito - Delegado Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) se concentraram na orla da praia da Ponta Negra e, em seguida, saíram para vistoriar os pontos estratégicos onde já estavam presentes os militares do Corpo de Bombeiros e agentes de segurança pública, a postos para atender qualquer ocorrência.

Depois da Praia de Ponta Negra, a força tarefa ainda seguiu para as zonas Leste e Sul de Manaus | Foto: Divulgação/ SSP-AM

De acordo com o secretário de segurança, a ação é um trabalho de rotina. "Estamos trabalhando hoje e amanhã para assegurar que não seja somente uma festa, mas sim uma renovação de 2018 cheio de esperanças. Vamos cortar qualquer situação que possa gerar incidente e acidentes para quem festejar o ano novo nas festas públicas pela cidade", comentou Bosco Saraiva.



De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros (CBMAM), Coronel Mauro Freire, serão pelo menos 150 homens à disposição da população em quatro locais de Manaus, onde estarão ocorrendo os festejos de fim de ano. "A corporação se fará presente nos quatros pontos onde haverá as comemorações. Essa vistoria na Ponta Negra é de praxe para assegurarmos que tudo ocorrerá conforme os procedimentos. Aqui também teremos salva-vidas e mergulhadores, além de todo o efetivo que sempre disponibilizamos, como viatura hospitalar e combate a incêndio", finalizou o comandante.

O show pirotécnico está previsto para durar 10 minutos e será sincronizado com um tema musical | Foto: Divulgação/ SSP-AM

Foram verificados todos os detalhes do material que será usado na virada do ano. Ao todo estão previstos dez minutos de queima de fogos sincronizados com um tema musical.



Ficou determinado que a distância mínima dos fogos será de 250 metros da faixa de areia da praia e a mesma distância entre si, para garantir segurança de quem vai assistir ao espetáculo.

