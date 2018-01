Acidente de trânsito deixa casal gravemente ferido na Djalma Batista

Um acidente de trânsito na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus, deixou um casal gravemente ferido, na manhã desta segunda-feira (1º), após o motorista perder o controle da direção e colidir o veículo em uma árvore, em frente a um posto de combustível.

O veículo em que estavam um homem, de 47 anos, e uma mulher, com idade aparente de 50 anos, era o único trafegando naquele trecho da via, quando ocorreu o acidente, conforme relata a frentista que testemunhou tudo, Maria Sobrão.

"Eu acho que ele dormiu no volante. Primeiro ele bateu em uma árvore pequena e, depois de perder o controle da direção, bateu novamente na segunda árvore maior", conta Maria.

Policiais Militares da 22° Cicom passavam pelo local e solicitaram resgate. Posteriormente, uma equipe do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) chegaram ao local. O casal ficou preso às ferragens e os bombeiros tiveram que remover uma das portas do veículo.

Bombeiros auxiliaram no resgate do casal que ficou preso às ferragens | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Segundo um tenente da PM, que estava no local e preferiu não ser identificado, a mulher possivelmente sofreu um traumatismo na cabeça por conta da pancada forte.

"Ela estava com o rosto ensanguentado e pode ter tido um traumatismo na cabeça. Já no homem havia escoriações pelo corpo e ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul", disse o oficial.

A mulher foi encaminhada para o HPS João Lúcio, na Zona Leste, unidade referência em traumatologia.

Com a colisão, o para-brisas do carro saiu do veículo. A assessoria do Cbmam informou que o homem sofreu parada cardiorrespiratória e foi reanimado por uma equipe do Samu.

Edição: Isac Sharlon

