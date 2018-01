Manauenses aproveitam a Ponta Negra no primeiro dia de 2018

O primeiro dia do ano é sempre uma oportunidade de aproveitar mais a família, seja em casa, ou em saídas coletivas. O Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, por exemplo, é um dos cartão-postais da capital que já abriga milhares de pessoas na primeira manhã ensolarada de 2018, que buscaram o local para se refrescarem na praia, caminhar no calçadão e ainda aproveitar o restante das férias.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), 100 garis foram mobilizados para fazerem a varredura do lixo deixado na região, durante a festa do Réveillon, ocorrida na orla da Ponta Negra, entre a noite de domingo (Véspera de Ano Novo) e esta segunda-feira (1º). O desmonte da estrutura metálica montada no anfiteatro também está programada para ocorrer hoje.

Manhã refrescada

Wellington de Oliveira, de 45 anos, reuniu a família para tomar banho nas águas do Rio Negro. "Todo começo de ano eu venho e hoje não foi diferente, viemos refrescar a manhã aqui. Graças a Deus, 2018 amanheceu com o sol para a gente vir brincar na praia", falou.

O filho de Wellington, Lucas, disse que sempre acompanha o pai na tradição do começo de ano. "Aproveitei e trouxe a minha bebê, Lara, para conhecer a praia. Ela gosta pouco de nadar, mas ainda estou acostumando ela para que aos poucos conheça o rio", frisa.

Projeto Família Fitness 2018

Para o aposentado, Hélio Figueira, de 56 anos, emagrecer em família é a meta para 2018 e a Ponta Negra foi o lugar ideal para iniciar o projeto. Ele levou a esposa e a filha nas primeiras horas, após o nascer do sol, para dar o primeiro passo na promessa para o novo ano.

Alguns aproveitaram para começar o ano caminhando na Ponta Negra | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"Viemos andar um pouco para estarmos mais saudáveis neste ano. Emagrecer em família é a melhor coisa", fala. A esposa de Hélio, Nilda Mamed, diz que "dá sim para fazer promessa e cumprir, ainda mais juntos".

A filha do casal, Amanda Oliveira Mamed, de nove anos, sonha em ser médica cirurgiã e diz que se prepara para o futuro promissor. "Estamos juntos nesta corrida, né filha?", fala o pai.

Passeio com os dogs

O empresário Hugleison Arruda Assiz, de 33 anos, aproveitou o tempo bom para passear com as cadelas Shakira e Atena, da raça blue terrier e pit bull, na orla da maior praia de Manaus.

"No fim de semana a gente sempre guarda espaço para cuidar das filhas. Quando não venho, minhas irmãs sempre a trazem por aqui para passearem um pouco", conta.

Hugleison diz que sempre leva Shakira e Atena para passear nos fins de semana no calçadão do complexo | Foto: Nicolas Daniel Marreco

O morador do bairro do Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul, diz que espera do novo ano uma melhoria no cenário político da cidade e projeta expectativas com as Eleições 2018. "Sempre entra e sai políticos do nosso Estado, mas não sinto mudança, principalmente no setor onde trabalho. Espero que com as novas eleições, algo mude", avalia.

Comércio

A praia da Ponta Negra também abriga dezenas de quiosques de venda neste primeiro movimento comercial do ano e, para Deiceimar Araújo, de 50 anos, as vendas vão até as 20h.

"De tudo que comprei para ontem, sobrou 50%. As pessoas preferem mais trazer de casa que comprar. Esperava mais do fim do ano, mas ainda espero que melhore, né?", avalia.

A comerciante diz que está desde as 6h de domingo e continuará até as 20h desta segunda com a venda de bebidas | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Deiceimar diz que trabalha nas barracas há quase cinco anos e que é acostumada a passar a virada do ano na praia preparando a sua venda para o próximo dia.

"Estou desde as 6h da manhã de ontem (domingo) e ainda não dormi (risos). Os filhos foram descansar, pois trabalham no dia 2. Vou ficar esperando o movimento de mais pessoas", fala a vendedora.

Edição: Isac Sharlon

