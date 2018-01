Crianças encontram corpo boiando em reservatório de água em Petrópolis

Por volta das 15h desta segunda (1º), crianças que brincavam no bairro de Petrópolis, Zona Sul de Manaus, encontraram o corpo do auxiliar de cozinha Alexsandro Pereira da Silva Santana, de 21 anos, dentro de uma caixa d’água que abastece o bairro.

Segundo testemunhas e amigos de familiares da vítima, Alessandro teria discutido com a mãe e o irmão na véspera de Ano Novo. O motivo teria sido, possivelmente, relacionado a guarda de sua filha.

Ainda conforme os moradores, depois de passar um tempo sem dar notícias no último domingo (31), os familiares tomaram conhecimento de que ele teria sido encontrado dentro do reservatório, nesta segunda.

O protético Lindember Mota de Souza, de 45 anos, morador nas proximidades, informou que o local costuma ser bastante frequentado. “Muita gente vai até a caixa d'água. Muitas vezes são pessoas de bairros longes daqui. Não sabemos o que essas pessoas fazem lá”, disse

Os familiares da vítima não foram localizados pela reportagem. No entanto, equipes do Corpo de Bombeiros informaram que o caso será investigado pela polícia. O corpo do auxiliar de cozinha foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





