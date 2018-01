Mulher fica ferida em acidente entre ônibus e micro-ônibus no Centro

Acidente envolvendo dois ônibus deixou uma mulher ferida | Foto: Reprodução/ Manaustrans

Nesta terça-feira (2), por volta das 9h da manhã, um ônibus articulado e um micro ônibus colidiram no cruzamento da avenida Leonardo Malcher com a rua Tapajós, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Agentes de trânsito e Samu foram acionados até o local para dar apoio na fluidez do trânsito e auxílio às vítimas.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) informou, por meio das redes sociais, que o micro-ônibus modelo Volare, de placas NAP-0445, e o ônibus articulado mega BRT, de placas OAG-6608, deixaram uma passageira de 55 anos ferida.

A mulher foi levada para Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

O Manaustrans informa que condutores evitarem passar pelo local, pois os ônibus ainda se encontram no local e aguardam a perícia.

