Nascidos em janeiro abrem calendário de recadastro da Previdência

Aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, que aniversariam em janeiro, abrem o calendário anual do órgão para atualização de cadastro. O prazo vai até o dia 31 deste mês. Caso os dados não sejam atualizados, terão o pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. Os segurados devem comparecer à sede do órgão, localizada na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 14h.



Conforme levantamento do Setor de Atendimento (Sate) do órgão, aniversariam este mês 521 segurados, sendo 416 aposentados e 105 pensionistas.



A diretora de Previdência em exercício, Ana Domingues, lembra que para atualizar os dados, o segurado deve trazer os originais do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência (atual). Em caso de dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento (menores de 18 anos) e, em caso de companheiro (a), original da certidão de casamento ou da declaração de união estável. Não é necessário trazer cópias dos documentos.

“Os segurados que moram em outros municípios devem enviar pelos Correios cópia autenticada em cartório do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de vida”, disse a diretora, acrescentando que os aposentados e pensionistas que não puderem comparecer por motivos de saúde ou locomoção devem agendar uma visita social ou fazer o recadastramento por meio de uma procuração. “O procurador, no caso, deve apresentar seus documentos pessoais, incluindo o comprovante de residência e a procuração atualizada dentro dos últimos seis meses’’, completou.



A visita social pode ser agendada pelo call center da autarquia, que atende pelo telefone (92) 3186-8000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo webchat (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/).



Atualização



Aniversariante do dia 23, a pensionista Maria da Conceição N. Encarnação, 72, não esperou o dia do aniversário para atualizar o cadastro junto à previdência municipal. No primeiro dia útil do ano, ela estava entre os segurados que procuraram logo cedo a Manaus Previdência nesta terça-feira, 02/01.



“É melhor resolver logo os nossos compromissos antes que a preguiça ou esquecimento cheguem”, disse, bem-humorada.



Resolvendo essa pendência, a pensionista anunciou quais os próximos passos: comprar um box novo para o banheiro e cerâmicas. “Agora que vou investir o dinheiro da pensão. Comprar em dezembro é prejuízo. Melhor esperar as promoções de janeiro”, ensina.



Retardatários



A previdência municipal alerta, ainda, que os 218 segurados que aniversariaram entre setembro e dezembro deste ano e que ainda não atualizaram seus dados devem comparecer ao órgão o quanto antes para se regularizarem. Estão nessa situação oito segurados do mês de setembro, 17 de outubro, 49 de novembro e 144 de dezembro. Desse total, 131 são aposentados e 87, pensionistas. O recadastramento anual visa evitar fraudes na previdência.

Uma das seguradas que estava atendendo à convocação da previdência era a pensionista Maria Albertina da Silva Moraes, de 57 anos. Aniversariante de novembro, a aposentada confessou que só lembrou de fazer o recadastramento por que o call center da instituição ligou para avisá-la. “É importante atualizar os dados para garantir a continuidade do benefício’’, disse.





