Cadê a educação? Manauenses deixam 106 toneladas de lixo nas ruas

Um total de 106 toneladas de resíduos foi recolhido pela Prefeitura de Manaus e transportado ao Aterro Municipal e mais 1 tonelada foi recolhida pelos catadores de resíduos recicláveis nos três pontos de festa do Réveillon de Manaus. A operação de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) iniciou às 6h do primeiro dia de 2018, com foco principal nos pontos de festas da Prefeitura.

A limpeza retirou do Amarelinho, no bairro Educandos, Zona Sul 14 toneladas de lixo, mesmo volume recolhido no Viver Melhor 4, na Zona Norte. Já no Complexo Turístico da Ponta Negra, local de maior concentração popular na virada do ano, foram recolhidas 54 toneladas de resíduos. A festa no shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, gerou outras 24 toneladas de lixo.



Leia também: Aposentados da Manaus Previdência são chamados para cadastramento



Para essa atividade, aproximadamente, 200 trabalhadores se dividiram no primeiro mutirão de limpeza do ano, que contou com o apoio de botes, balsa de coleta, retroescavadeira hidráulica e remoção mecanizada dos resíduos.

“Entrar o ano com a cidade limpa é dever da Prefeitura de Manaus. Dessa forma, a limpeza começou o ano privilegiando os pontos de maior movimentação popular”, pontuou o titular da Semulsp, Paulo Farias.

Na Ponta Negra, além do palco, calçadão e das vias, as equipes de limpeza ainda passaram pela praia, com o cuidado de monitorar e retirar algum resíduo que estivesse perto ou dentro do rio.

Coleta seletiva

Durante as festas, vinte e cinco catadores prestaram serviço de coleta seletiva nos três locais oficiais de festa do município, com 15 catadores na Ponta Negra e outros 10 divididos entre Amarelinho e shopping Phelippe Daou.

Os resíduos recicláveis coletados foram diretamente para os grupos representados nas festas. Os principais materiais recolhidos foram latinhas de alumínio, papel, papelão e plásticos.





Leia mais:



Detran aponta três mortes e 367 multas de trânsito em fim de ano no AM

Mulher fica ferida em acidente entre ônibus e micro-ônibus no Centro

Bloco das Peruas leva alegria para multidão nas ruas da Aparecida