Prédio de delegacia abandonado é abrigo para assaltantes no Aleixo

Manaus - O 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP) encontra-se abandonado desde junho de 2014, quando a construção foi terminada pelo Governo do Amazonas. Apesar das inúmeras reclamações por parte de moradores do Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, onde o prédio está localizado, nenhuma providência foi tomada para inaugurar a obra.



Na tarde desta terça-feira (2), a reportagem do Em Tempo recebeu a reclamação de moradores da Avenida Via Láctea. Segundo uma mulher que não quis se identificar, os moradores de casas nas proximidades do DIP, são alvos de constantes assaltos e, apesar da existência do prédio no local, não há policiamento.



Ainda segundo a moradora, além do prédio estar abandonado, a delegacia também é alvo de furtos. Em visita ao local, a reportagem constatou a ausência de portas, forros e janelas, retiradas da estrutura.

De acordo com administradora, Edilene Tavares, moradora do bairro, os assaltantes costumam se abrigar dentro do prédio abandonado e quando pessoas estão transitando na avenida, no período da noite, são assaltadas.



“Isso é uma verdadeira vergonha. Essa obra encontra-se parada há mais de três anos. Nós já recorremos ao poder público para tentar solucionar o problema, porém só recebemos promessas que vão resolver e nada é feito. Muitas pessoas que trabalham por aqui são assaltadas. Os bandidos usam o prédio para se esconder e usar drogas durante a noite”, disse a moradora.

Investigação



Tramita no Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM), desde setembro de 2015, um inquérito civil que apura possíveis irregularidades cometidas pela gestão do Governo do Amazonas, com recursos federais do programa de Operação de Crédito Proinveste, destinados à construção do prédio do 16° DIP.

A última movimentação no inquérito civil nº 1.13.000.000700/2016-66, foi realizada no mês setembro de 2017. A obra orçada inicialmente em R$ 3,3 milhões, sofreu acréscimo de R$ 1,1 milhão, sendo concluída com o valor final de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Posicionamento



A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), informou que a obra foi paralisada nas gestões passadas e que a SSP está finalizando os procedimentos burocráticos para a retomada da construção.





