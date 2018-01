Arthur sanciona 4 novas Leis e manda avaliar contratos de serviços

Contratos de concessão de serviços prestados à Prefeitura de Manaus serão revisados e analisados individualmente, segundo com o novo procurador-geral do município, Rafael Albuquerque. A declaração foi dada durante solenidade de posse, nesta terça-feira (2), na presença do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Além de Rafael, foi empossado ainda o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Fábio Alho. Durante a solenidade ocorreu também a sanção de quatro leis municipais.

De acordo com o novo procurador-geral do município, o principal foco de ação durante a sua gestão serão as parcerias público-privadas.

"Iremos analisar contratos que envolvem serviços de transportes de passageiros, como táxis, e o de concessão da água. O prefeito pede um olhar técnico e cuidadoso sobre todos esses contratos. E é isso que a gente vai fazer dentro dos princípios que regem a administração pública. Assim vamos cumprir o que foi determinado", disse Albuquerque.

Sobre mudanças em contratos e concessões, Rafael fala que os contratos têm prazos que devem ser cumpridos. "Os contratos já estão em curso, mas vamos analisar. Só depois das análises é que poderemos falar sobre mudanças. Isso porquê existem prazos e o prefeito zela por esse compromisso. Então deveremos cumprir. O nosso papel será apreciar outros modelos, que estão sendo desenvolvidos no Brasil, como as parcerias público-privadas", completou o procurador.

Para o prefeito, as mudanças serão a longo prazo pois trarão resultados que extrapolam o seu tempo na gestão da capital. "Os benefícios de ferramentas, como as que estamos criando, serão duradouros. As parcerias público-privadas já demonstram bons resultados em todo Brasil e Manaus merece seguir um caminho que deu certo. Serviços serão criados para gerar riquezas em Manaus e serão regulados pela Ageman" disse Arthur.

Projetos de Lei

Além da posse, a solenidade foi marcada pela sanção de quatro projetos de autoria de parlamentares da Câmara Municipal.

O vereador Fred Mota (PR) defendeu a instalação de álcool em gel nas praças de alimentação dos shoppings da cidade. "O inverno amazônico nos traz um período delicado. É necessário evitar a propagação de doenças em espaços abertos. É uma honra ver esse projeto aprovado, pois tenho certeza que diminuirá os riscos de contaminação", contou o parlamentar.

Outro projeto aprovado exige a obrigatoriedade de placas com informações em balneários, piscinas e praias da cidade. De acordo com o vereador Papinha (PR), a medida tratá maior segurança aos banhistas manauenses. "As estatísticas nos mostram o número de acidentes. Estou desde junho de 2017 lutando pela aprovação deste projeto e estou certo da contribuição que fará", relatou Papinha.

Autor da Lei que proíbe o abastecimento com gás natural de veículos com pessoas no seu interior, sob pena de multa, o vereador Raulzinho (DEM) fala sobre a importância do projeto. "Em Manaus são apenas dois postos que abastecem veículos com gás natural, no entanto, é necessário evitar acidentes. O projeto foi fonte de muitos debates e pra mim é uma honra conseguir efetivá-lo".

Quarto e último projeto de lei aprovado, de autoria do Vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB), trata sobre a comemoração do Dia da Capoeira. O vereador quebrou o protocolo e pediu a presença dos mestres de capoeira que reivindicaram a celebração da data. "A capoeira é arte, cultura e esporte. Eu agradeço aos mestres que me procuraram para sugerir o projeto", contou Jaildo.

