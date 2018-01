Na Vila da Prata, moradores fazem paisagismo em terreno baldio

Muitos terrenos baldios em Manaus estão tomados pelo mato e lixo, locais propícios para a proliferação de insetos e ratos, causadores de doenças. Pensando nisso, moradores da rua Brasil, bairro Vila da Prata, na Zona Oeste da capital, decidiram não esperar pelo poder público e fizeram um projeto de jardinagem para um terreno existente na comunidade, ao lado da escola Municipal Joaquim Gonzaga Pinheiro.



A iniciativa partiu da própria população e já envolve pelo menos 10 moradores, com a coordenação da moradora Élida Maria da Silva, 57 anos. Para evitar o acúmulo de lixo no local, ela decidiu plantar árvores e flores no terreno, com a colaboração da família e de vizinhos.

O terreno contêm um muro de contenção feito a partir de doações de pneus | Foto: Marcely Gomes

Élida conta que o trabalho começou de forma tímida em outubro de 2017, com a ajuda do irmão, o eletricista Sebastião Coelho e do morador Manuel Veras. Para o trabalho de contenção da terra, a equipe usou pneus velhos e plantou mudas de árvores não frutíferas. Com a mudança que ocorreu na aparência, o projeto contou com a adesão de novos moradores.

"As pessoas passam por aqui e percebem como está diferente e bonito. Eu vejo isso de uma forma muita boa e espero que as pessoas parem de jogar lixo. Quero que a nossa ação possa inspirar outros bairros, não precisamos esperar pelo poder público para deixar as áreas mais agradáveis, basta apenas um pouco de boa vontade e iniciativa", disse a moradora.

O jardim está sendo feito a partir de doações de moradores da própria comunidade com mudas de plantas não frutíferas | Foto: Marcely Gomes

O aposentado Mário Veras, de 65 anos, diz que sempre gostou de cultivar plantas e que viu na ação uma oportunidade de exercer sua habilidade. "Eu tenho um sítio na estrada e pra mim, plantar é um hobby, eu gosto muito. Quando vi a Édila fazendo isso, eu trouxe algumas mudas e outras pessoas foram chegando. Agora todos percebem como está ficando bonito. Eu percebo que nós é que fazemos a nossa comunidade", relata.

Moradores fazem jardim | Foto: Marcely Gomes

Nota da SEMMAS



Em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a assessoria informou que a secretaria apoia iniciativas como esta e disponibiliza recursos em apoio a esses tipos de projetos. O órgão faz apenas um alerta para a população: Não invada terrenos privados.



A Semmas informou ainda que enviará um técnico ao terreno da Vila da Prata para verificar as condições do trabalho feito pelos moradores.

"Iniciativas voltadas para o plantio de árvores e jardins são sempre bem-vindas pelo órgão, que desde o ano passado desenvolve na cidade o Projeto Arboriza Manaus, responsável pelo plantio de 25.060 mudas de arvores em logradouros públicos de todas as zonas da cidade. Além de fiscalizar, a secretaria oferece mudas, técnicos e cursos voltados para o meio- ambiente", finaliza a nota.





