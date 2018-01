Professor de Manaus que oferecia nota em troca de sexo é afastado

O professor de matemática denunciado, por alunas de uma escola estadual, situada no Centro de Manaus, por assédio sexual, foi afastado das funções. A informação foi confirmada, no início da tarde dessa quarta-feira (2) pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

A denúncia foi feita no dia 7 de dezembro de 2017 e publicada com exclusividade pelo Portal EMTEMPO. As estudantes relataram que o professor de matemática oferecia nota na matéria lecionada por ele em troca de sexo.

Conforme a denúncia, pelo menos oito jovens com idades de 17 e 18 anos foram supostamente assediadas pelo professor. Na ocasião, ao ser procurado pela reportagem, o educador negou as acusações e disse ser vítima de perseguição por parte de alunas que querem ser beneficiadas em passar de ano, sem conseguir notas suficientes por meio de exercícios e avaliações.

Uma estudante de 18 anos, que cursa o 2º ano do ensino médio, que teve a identidade preservada, informou que o assédio começou em setembro deste 2017, quando procurou o professor para tentar resolver um problema com notas. Segundo ela, o profissional foi questionado se poderia ajudá-la com trabalhos extras para poder passar no bimestre, momento em que ele teria dito que não poderia passar trabalhos, pois o bimestre já estava encerrando. Entretanto, o professor teria perguntado à estudante se ela estava disposta a fazer “qualquer coisa para ser aprovada” e levou a menina para um motel.

Em outra conversa, com uma outra aluna, o professor convida a estudante para marcar outro encontro. Ela diz “Onde a gente se encontra? Vai ser no mesmo motel? ” Ele responde “Sim, sim”.

De acordo com uma das estudantes, após a denúncia, o professor não mandou mais mensagem para nenhuma das alunas. “Na recuperação ele não deu mais aula. O diretor olhou o diário dele e ele viu que muita gente iria reprovar. Ele não lançou a nota de ninguém do 4º bimestre. Só não reprovamos porque a Seduc mandou outra professora para fazer a recuperação”, disse a estudante.

Além de ser afastado, conforme a Seduc, o professor está respondendo um Processo Administrativo. Até a definição de situação funcional, o servidor está afastado de suas funções em 2018.

Por meio da assessoria, o delegado Demetrius Queiroz, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde caso está sendo investigado, disse que as oitivas em torno do caso estão sendo realizadas. Um Inquérito Policial (IP) foi aberto para investigar a veracidade dos fatos. Segundo ele, mais informações ainda não podem ser repassadas.

