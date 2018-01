Começa recuperação de ponte da Avenida Brasil no bairro Compensa

trecho da avenida Brasil será interditado para se iniciar a demolição da antiga estrutura e a reconstrução de uma nova. | Foto: Altemar Alcântara

Os trabalhos de recuperação da ponte localizada na avenida Brasil, sentido Centro/bairro, na Compensa, zona Oeste, foram iniciados pela Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira, dia 3/1. As ações começaram com a instalação de uma ponte metálica provisória ao lado da atual, que será utilizada para desviar o fluxo de veículos, permanecendo até a finalização da nova ponte em concreto.



O prazo para entrega da nova estrutura está previsto para o final de abril.A instalação da ponte provisória deve ser finalizada até o fim de janeiro, conforme explicou o subsecretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Madson Lino.

Leia também:Conselho tutelar é arrombado e fecha as portas por falta de estrutura



“A ponte provisória é justamente para que possamos desviar todo o fluxo de veículos da via. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e do nosso secretário Marcos Rotta é para executarmos um serviço eficaz e sem criar transtorno aos motoristas”, destacou.

A instalação da ponte provisória deve ser finalizada até o fim de janeiro | Foto: Altemar Alcântara

Ainda segundo Madson, assim que a ponte metálica for implantada, o trecho da avenida Brasil será interditado para se iniciar a demolição da antiga estrutura e a reconstrução de uma nova.



O projeto visa a solucionar o desnivelamento em arrimo de concreto da ponte. O problema no trecho foi identificado durante os trabalhos de dragagem, executados no ano passado, no igarapé do Franco, que passa pela avenida Brasil.

A equipe de engenharia da Seminf, por meio do levantamento emergencial, chegou à conclusão que o trecho precisaria ser interditado imediatamente para não causar mais impacto na área.

Desvio

Até o término da instalação da ponte metálica, uma faixa à esquerda da avenida Brasil no sentido bairro/Centro está interditada, no trecho oposto à sede da Prefeitura Municipal. A área está isolada e sinalizada com cones. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) fazem o monitoramento da circulação de veículos na via.

Leia mais:

Na Vila da Prata, moradores fazem paisagismo em terreno baldio

Quais alimentos podem contribuir para câncer do estômago?

Jovem foi agredido antes de ser jogado no rio, aponta laudo do IML