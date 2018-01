Madrugada fria tem registro de neblina em Manaus e prejudica voos

Uma forte neblina que atingiu Manaus, no início desta quinta-feira (4), foi registrada pelo Climatempo. Resultado do mau tempo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) adotou medidas para que o aeroporto internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, operasse por instrumentos durante a madrugada até a manhã de hoje.

De acordo com o Climatempo, um denso nevoeiro se formou na região do aeroporto de Manaus e reduziu a visibilidade a 300 metros. Ainda segundo o órgão, durante a madrugada, quando o nevoeiro teve início às 2h, foram registrados 24º na região do aeroporto Ponta Pelada, na Zona Sul.

“Eu estava esperando meu marido chegar do trabalho e, como era de madrugada e ele viria de Uber, resolvi buscá-lo na avenida Constantino Nery, próximo à Fametro. Foi quando percebi que a avenida estava completamente tomada pela fumacinha da neblina. Uma maravilha”, disse um jornalista de 23 anos.

Mesmo com a necessidade de operar por instrumentos devido à baixa visibilidade causada pela cerração (neblina), nenhum voo havia sofrido alteração de horário ou cancelado até as 3h50.

A neblina teve início às 2h em Manaus | Foto: Luis Henrique

Para esta quinta (4), o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) informou que a previsão do tempo em Manaus é de pancadas de chuva. O dia deve ter variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que podem ser fortes e virem acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

Pela manhã, por volta das 7h, o Climatempo continua registrando 24º e a velocidade do vento chega a 2 km/h.

Infraero

Por telefone, a assessoria da Infraero em Manaus informou que voos foram alternados. "Alguns aviões com destino à capital amazonense tiveram que pousar em outras cidades. No entanto, o órgão não informou quais os voos e nem em quais cidades ocorreram os pousos. Não há previsão sobre a chegada dos aviões em Manaus.

Edição: Isac Sharlon

