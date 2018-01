Dupla rende pais e funcionários em assalto à escola no São Jorge

Pais e funcionários da Escola Estadual Fueth Paulo Mourão foram surpreendidos por uma dupla de assaltantes, na manhã desta quinta-feira (4). Os criminosos entraram na escola, renderam um dos vigilantes, bateram em um agente de portaria e ameaçaram o restante dos pais que aguardavam para realizar matrícula dos filhos na instituição.

Segundo o agente de portaria José Carlos, 50 anos, a ação aconteceu muito rápido e ele não teve como se defender. “Eles nos surpreenderam, não imaginava que iam fazer algo assim”, conta. Ainda segundo o porteiro, não foi possível ver o rosto dos assaltantes, pois eles usavam blusas com capuz, que escondia partes do rosto dos jovens.

A gestora da instituição, Darclei Ferreira, diz que a princípio pensou que a situação era apenas uma brincadeira. “Eu vi um rapaz agarrando o funcionário pelo pescoço e pensei que se conheciam e estavam brincando”, relembra. Ela ainda conta que só percebeu a gravidade da situação quando viu a arma apontada para um dos seus funcionários.

Um dos funcionários, ao perceber a ação | Foto: Janailton Falcão

Um outro funcionário do local, o secretário Marival Araújo, acionou o botão do pânico, que fica embaixo da mesa que trabalha. Araújo relembra que ação foi automática e tomada pelo medo. “Eu só pensava em acionar o botão e fugir, tive medo pela minha vida”, diz.

O secretário, a gestora, além do restante das pessoas que estavam no local se esconderam no banheiro localizado dentro da sala da diretoria do colégio. Araújo ainda relata que um dos bandidos tentou invadir o banheiro. “Ele deu dois ‘pisões’ na porta e tentava girar a maçaneta, mas eu estava segurando a porta por dentro do banheiro”, relata.



As imagens das câmeras localizadas dentro da instituição serão analisadas pela empresa que realiza a segurança da escola. Policiais da 21ª Cicom, que atende a área, estão realizando buscas pelo trio.

A escola está no período em que recebe pais de alunos para fazer matrículas. | Foto: Janailton Falcão

