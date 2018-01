Na trave! Amazonense joga na Mega da Virada e acerta 4 números

Quem já experimentou o gostinho de estar a um passo de se tornar milionário? O gerente administrativo Diosney Lima acertou quatro números da Mega da Virada. Se acertasse mais um, Diosney levaria o prêmio da quina avaliado, em cerca de, 10 mil reais. O prêmio da mega-sena acumulada era de R$ 306,7 milhões e foi dividido entre 17 ganhadores pelo Brasil.

Diosney Lima relata que não tem hábito de jogar na mega-sena, mas se animou após os colegas de trabalho organizarem um bolão. “Resolvi fazer um jogo sozinho além do bolão. Escolhi alguns números por conta de aniversários da minha família, o restante foi de maneira aleatória. É divertido fazer bolão com os amigos, a interação é boa, cada um fala com o que gastaria o valor do prêmio e todos se animam esperando o resultado”, contou.

Os números sorteados no último dia 31 foram: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 – 37 e o jogo de Diosney foi 03 - 10 - 17 - 22 - 34 - 38.

Questionado sobre o que faria com o prêmio, Diosney conta que investiria a quantia em aplicações e ajudaria a família e amigos. “Eu postei a foto do bilhete no grupo da família, ficaram felizes, mas fica esse sentimento de ‘bater na trave’. Também levei para casa uma quantia que não esperava, com os quatro números consegui R$ 423”, comemorou.

No total, 17 pessoas dividiram o prêmio de R$ 306,7 milhões da Mega da Virada. Cada um ficou com a quantia de mais de R$ 18 milhões. Se Diosney tivesse feito pelo menos a quina, receberia aproximadamente R$ 10 mil.





