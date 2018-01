Pacientes e funcionários reclamam de assaltos em hospitais de Manaus

Manaus - Pacientes e funcionários denunciam frequentes assaltos em unidades hospitalares de Manaus. Um técnico de enfermagem teve o carro roubado, na noite da última terça-feira (2), do estacionamento do hospital João Lucio, na zona Leste da cidade.

De acordo com a esposa do técnico de enfermagem, a aposentada Nancy Barbosa, de 49 anos, o companheiro dela deixou o veículo, um Gol Bola, de cor prata, de placa JWN-3795, no estacionamento do João Lúcio e quando saiu do plantão não encontrou mais o carro.

A mulher disse, ainda, que o técnico de enfermagem procurou o setor de monitoramento de câmeras da unidade de saúde, mas as mesmas estavam desligadas.

“Está muito complicada a nossa situação. Não estamos seguros em lugar nenhum. É muita ousadia roubar um carro do estacionamento de um hospital. A falta de segurança está muito grande. Meu marido foi trabalhar e, quando saiu, não encontrou mais o carro. Isso é absurdo”, disse a aposentada. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Outro caso, relatado a reportagem, aconteceu na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), também na última terça-feira (2). A jornalista Francismar Lopes, teve o celular furtado dentro da Fundação, onde estava acompanhando a prima, que está internada na unidade.

“Estava com a minha prima no setor de isolamento quando um rapaz bateu na porta e perguntou se eu tinha credito para celular da Vivo. Liguei para o número que ele deu, mas estava desligado. Ele disse que tinha outro número e dei o celular para ele. Como estava cuidando da minha prima, virei de costas e ele ficou falando no telefone, minutos depois não escoltei mais a voz dele e percebi que tinha ido embora”, relatou a jornalista.

Ainda conforme a jornalista, o homem já tinha tentado furtar o celular de outra acompanhante. “Quando foi procurar o sistema de monitoramento vi que ele tinha tentando fazer a mesma coisa com outra acompanhante, mas como celular dela era de modelo antigo ele devolveu. Outras pessoas relataram que essa pratica está acontecendo com frequência no Hemoam”, contou.

Conforme o presidente do sindicato dos vigilantes, Valderli Bernardo, casos de roubos e furtos acontecem com frequência nas unidades de saúde do Estado. Os casos mais frequentes, segundo ele, são roubos de celulares, arrombamentos e roubo de veículos.

“Sempre acontece esses roubos ou furtos nos hospitais da cidade. Os mais frequentes são arrombamentos e roubos de carros, além de roubos e furtos de celulares. Muitas das vezes pessoas diferentes, mas em alguns casos os mesmos suspeitos cometem o crime mais de uma vez”, falou Valderli, explicando que são sete vigilantes por plantão em cada unidade hospitalar. ­

Susam

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para saber quais procedimentos estão sendo feitos para acabar com os roubos nas unidades de saúde.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), informou que em relação ao caso ocorrido do Hemoam, a vítima teve toda a assistência por parte da segurança da unidade que possui câmeras e vigilantes. Quanto à situação ocorrida no João Lúcio, a direção informou que possui 85 câmeras funcionando em tempo integral, sendo 16 delas direcionadas somente às áreas de estacionamento.

Para ter acesso às imagens, a pessoa interessada precisa procurar a direção do pronto socorro e realizar a solicitação. A Secretaria de Estado de Saúde informa que dispõe de vigilantes e câmeras de segurança nas unidades de saúde. Além disso, controla a entrada de pessoas na unidade por meio da identificação com documento.

“Em casos de roubo e furto, onde não é possível prever a ação e qualquer pessoa pode estar mal-intencionada, a Susam também orienta para que os pacientes e acompanhantes tenham cuidado com seus pertences. A quantidade de câmeras varia de acordo com a unidade de saúde. Vale ressaltar que atual gestão da secretaria, que assumiu em outubro passado, está trabalhando no levantamento de quais as unidades contam com necessidade no reforço das equipes e dispositivos de segurança”, finalizou a nota.



