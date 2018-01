Operação 'Valorização Profissional' acontece na zona norte de Manaus

Manaus - Uma equipe de 20 fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) passa a atuar nas ruas na operação "Valorização Profissional", para prevenção e orientação as empresas e grandes empreendimentos de Manaus sobre o exercício correto dos profissionais que atuam nas atividades de Engenharia e Agronomia e afins.

Nesta quinta (4), foram visitadas as empresas TPV, Envision, Videolar, SC Johnson, Coca-Cola, 3M e Keihin, com a entrega de ofícios com solicitação do quadro técnico e orientação quanto às empresas terceirizadas.

Cerca de 20 fiscais estarão na equipe de fiscalização | Foto: Rhenata Guerreiro / CREA-AM

De acordo com o presidente do Crea-AM, Afonso Lins, a açãoinicialmente contará com uma agenda de seis visitas diárias concentradas em cada uma das zonas da capital amazonense.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

“Neste primeiro momento, a operação prioriza as indústrias que têm no seu quadro funcional um ou mais profissionais de Engenharia, chamando a atenção para que essa prestação de serviço esteja compatível com a especialidade do engenheiro contratado. Estamos agendando reuniões no prazo máximo de até cinco dias úteis com o setor competente", explicou Lins.

Ainda segundo o presidente, o fortalecimento da fiscalização do Crea-AM é uma das metas da atual gestão e deve resultar no fomento da atividade profissional na indústria local, setor para o qual haverá uma atenção redobrada na atuação dos agentes.

Fiscalização contínua

Seis novas empresas deverão receber a visita dos agentes fiscais nesta sexta-feira (5), mas segundo a Superintendência de Fiscalização a agenda de inspeções deve finalizar até o mês de março. De acordo com dados divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, existem 482 empresas atuando no Polo Industrial de Manaus. O CREA calcula que pelo menos 60% delas tenham engenheiros em seu quadro funcional.

Leia mais:

‘Férias no museu’ movimentará o Palacete Provincial

Histórias, cheiros e sabores: conheça o Mercado Adolpho Lisboa no AM

Confira o planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo