Rompimento de adutora no Coroado causa lentidão no trânsito

Manaus - Uma obra emergencial da empresa Manaus Ambiental causa congestionamento, na manhã desta sexta-feira (5), no sentido Centro, da alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste da capital.

O problema ocorre após o rompimento de uma adutora, por volta das 23h da noite desta quinta (4), nas imediações do viaduto Gilberto Mestrinho. A avenida das Torres também apresenta lentidão no tráfego de veículos.

Apenas uma das faixas da via está liberada para passagem de veículos. Segundo os operários da concessionaria, que trabalham no local, não há previsão para que os trabalhos sejam concluídos.



O trânsito é intenso na área e agentes do Manaustrans realizam desvio e orientam o fluxo de veículos nas proximidades da Feira do Coroado.

A avenida das Torres também apresenta lentidão no tráfego de veículos.

Segundo divulgado no Twitter do Manaustrans, o desvio está sendo realizado para avenida Beira Mar, dobrar a direita na rua Cristo Rei, para acessar a avenida Rodrigo Otávio e ter acesso a rotatória do bairro.

A Manaus Ambiental comunicou, por meio de nota, que "identificou um vazamento numa tubulação de mil milímetros no local. Por esse motivo, a concessionária precisou realizar serviços de reparo na área, desde as primeiras horas da madrugada de hoje".

"A previsão é que os trabalhos estejam encerrados até o fim da manhã e, consequentemente, a normalização do abastecimento será durante todo o dia", reforça o comunicado.



