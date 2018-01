Escola da Zona Leste tem oficina de materiais recicláveis nesta sexta

Manaus - A colônia “De férias sim, nas ruas não” do projeto “Sinaleiras”, promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, vem beneficiando diversas crianças, adolescentes e seus familiares com o desenvolvimento de atividades culturais. Desta vez, o projeto incluirá na programação uma oficina de materiais recicláveis na qual papelão, isopor e descartáveis serão reutilizados para a confecção de brinquedos.

A oficina será realizada, nesta sexta-feira (5), na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, localizada na rua Danilo Areosa, Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, a partir das 10h, e será comandada pela gerente da Usina Chaminé, Edna Gomes. Na ocasião, as crianças terão a oportunidade de aprender técnicas de confecção dos brinquedos apenas com a utilização de materiais recicláveis.

Todo o material foi arrecadado por meio de uma campanha realizada pela secretaria de Cultura. De acordo com a responsável pela oficina, Edna Gomes, o projeto visa destacar a reciclagem e a reutilização de materiais como atitudes fundamentais para a sustentabilidade.

Leia também: Rompimento de adutora no Coroado causa lentidão no trânsito

As crianças terão a oportunidade de aprender técnicas de confecção dos brinquedos | Foto: Divulgação

“Podemos transformar todos esses materiais em brinquedos ou até mesmo em objetos de decoração e, dessa maneira, minimizar o desperdício de produtos que prejudicam o meio ambiente. É um trabalho lindo, que além de ser bem feitor para a sociedade, irá beneficiar diversas crianças”, comenta.

Atividades culturais – A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) está disponibilizando para a colônia de “De férias sim, nas ruas não” atividades culturais como dança, teatro, técnicas de desenho e circo, capitaneadas por professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Programação da colônia de férias com atividades disponibilizadas pela SEC:

03 a 06 anos:

Segunda, quarta e sexta – Danças Urbanas

Terça e quinta – Técnicas de desenho

07 a 10 anos:

Segunda à sexta – Teatro e Circo

11 a 18 anos:

Segunda, quarta e sexta – Hip hop

Terça e quinta – Técnicas de mangá

Segunda a sexta – Teatro e circo

Leia mais:

Após prisão de 'Robinho', PC apreende 1 tonelada de drogas em Manaus

Indígena é preso por tentar matar mulher grávida em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp