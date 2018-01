260 flanelinhas e carregadores da Manaus Moderna são regularizados

Manaus - A partir desta sexta-feira (5), os "flanelinhas" e os "carregadores de carga" do porto da Manaus Moderna estarão regularizados com crachá pessoal e cadastro público pelo Governo do Estado do Amazonas em anúncio oficial do governador Amazonino Mendes (PDT). A expectativa é que 800 coletes sejam entregues.



O anúncio ocorreu em frente ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Centro, Zona Sul, região de grande concentração dos carregadores de embarcações e também dos flanelinhas. O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e vice-governador, Bosco Saraiva, disse que o projeto visa diminuir o tráfico de drogas na região, conhecido por ser preparado pelos atuantes nas proximidades do porto.

"A polícia está pronta para combater qualquer ameaça e este é apenas o primeiro passo contra o tráfico na região. Em breve, manauenses e turistas poderão andar pela Manaus Moderna a qualquer hora do dia ou da noite sem temer alguma coisa", garantiu.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

A entrega dos crachás ocorreu na manhã desta sexta | Foto: Marcelo Cadilhe

260 crachás e coletes de identificação foram entregues na manhã desta sexta, que estarão dentro de um sistema de banco de dados da SSP, garantindo somente a atuação de agentes cadastrados pelo Governo.

O secretário apontou que no momento do cadastramento, cerca de 39 dependentes químicos, entre os carregadores e os flanelinhas, aceitaram a reabilitação e estarão sob os cuidados do poder público. Além disso, 19 mandados de prisão aberta foram cumpridos pela pasta de segurança antes do anúncio oficial do projeto.



Ainda segundo Saraiva, todos os pontos comerciais serão contemplados com o projeto.



Limpadores de para-brisas

O vice-governador aproveitou o palanque para emendar a discussão sobre os limpadores de para-brisas da cidade e confirmou que o perigo de assaltos relâmpago, ocasionados pelos meliantes, não existe mais em Manaus.

“Todos os limpadores foram retirados dos sinais da cidade e as senhoras idosas, que eram os principais alvos, não precisam mais se preocupar. Cerca de 40 deles estão recebendo um curso de formação pelo Cetam (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas) para a entrada de cada um ao mercado de trabalho de maneira digna e definida”, afirmou.

Edição: Isac Sharlon

LeLeia mais:

Carro dos Correios é levado por assaltantes na Zona Norte de Manaus

Rompimento de adutora no Coroado causa lentidão no trânsito

Detento do semiaberto é encontrado morto em ramal na Zona Rural