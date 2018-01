Zona Oeste recebe capacitação para enfrentar caramujo africano

A ocorrência de chuvas associada ao acúmulo de lixo nos quintais e terrenos baldios leva todos os anos ao aparecimento de focos de caramujos africanos na cidade. Locais com ocorrência de de focos estão recebendo formação de brigadas para combater o molusco, tendo como principais agentes, os próprios moradores.

Neste sábado (6) às 9h acontece a primeira formação do ano de agentes contra o carujo na rua E14, na sede da Assembleia de Deus do Amazonas, no bairro Nova Esperança, zona Oeste. A ação será realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

As formações são divididas em duas etapas - partes teórica e prática. A formação de brigadas nas comunidades foi a estratégia encontrada pela Semmas para atender de forma eficiente à missão de orientar a população sobre o combate à praga do caramujo africano. A medida dá cumprimento também à determinação do Ministério do Meio Ambiente, prevista na Resolução 05/2009, da Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), segundo a qual até 2020 todos os Estados e Municípios terão que adotar medidas eficazes de combate a espécies exóticas invasoras.

O público para formações são conselhos comunitários, escolas, associações, clube de idosos, empresas privadas e repartições públicas | Foto: Divulgação / Semmas

As formações ocorrerão ao longo deste primeiro semestre do ano, durante o período chuvoso, quando ocorre a proliferação dos caramujos africanos. O chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, responsável pelas ações, explica que a nenhum órgão se responsabiliza pela coleta do caramujo africano. “Nossa missão não é coletar e sim orientar, seja por telefone, pelo site, realizando visitas técnicas, distribuindo material informativo e agora fazendo a formação de brigadas através de solicitações feitas pelas associações e lideranças comunitárias em todas as zonas da cidade”, explicou.

O público-alvo das formações são conselhos comunitários, escolas, associações, clube de idosos, empresas privadas e repartições públicas, bastando entrar em contato pelo telefone 3236-8587. “A ideia é capacitar as pessoas para que sejam também multiplicadoras de informações e possam mitigar a propagação do molusco”, afirmou Araújo. Desinformação é que prejudica. Muitas vezes, por não saber o que fazer e ter medo, as pessoas acabam permitindo que a proliferação do animal ocorra dentro de sua própria casa.

Durante a formação, os participantes recebem informações sobre os procedimentos que podem ser adotados para a coleta e descarte correto do caramujo africano.

