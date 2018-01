Baixo registro de alta velocidade em ônibus representa realidade?

Manaus - Quem já ouviu reclamações de parte dos usuários do transporte coletivo de Manaus, com relação a alta velocidade em que alguns motoristas dirigem pelas ruas da cidade, pode discordar do número de denúncias registrado em 2017 e apresentado pela Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). Apenas 10 pessoas resolveram oficializar queixa contra rodoviários que pisaram muito no acelerador no ano passado.

Os dados podem indicar dois fatores, o primeiro de que os manauenses não registram queixa desse tipo de caso ou que a maioria dos motoristas de Manaus apresenta boa conduta ao volante. O Serviço de Atendimento Comunitário da SMTU é o órgão responsável por receber e apurar as denúncias que envolvam os serviços prestados no sistema de transporte público da capital.



A aposentada Maria de Lurdes Justino, de 59 anos, é uma das vítimas do excesso de velocidade dos motoristas. Ela contou ao EM TEMPO que sente dores no corpo há 4 anos após sofrer uma queda dentro de um coletivo.

“Moro na Compensa e sempre pego ônibus na avenida São Pedro. Essa avenida é terrível, os ônibus passam em alta velocidade, sendo que ela é muito estreita. O condutor freou bruscamente e eu cai em cima da proteção do motor. Sinto dores até hoje. O motorista ainda agiu com muita ignorância. A maioria desses motoristas está sempre de mau humor”, contou a aposentada.

A universitária Camila Pio, de 21 anos, também reclama da alta velocidade dos motoristas dos coletivos. A estudante contou que já presenciou uma idosa cair e se machucar durante uma freada brusca. “É muito pior para quem fica em pé. Quando freiam bruscamente, a gente corre o risco de cair e se machucar. Já vi isso acontecer com uma idosa", falou a estudante.

Para a doméstica Mariza Coelho, de 36 anos, a atitude dos motoristas é falta de respeito com os passageiros. “Já pagamos umas das tarifas mais caras do país. Andados em ônibus velhos, sucateados e ainda temos que aturar motoristas mal-educados, que pensam que estão transportando bois”, disse a doméstica com revolta.

Por outro lado, existem usuários que aprovam a alta velocidade dos coletivos. É o caso do vendedor Guilherme Santos, de 27 anos.

"Não vejo problema nenhum. O trânsito desta cidade é caótico, ainda mais em horário de pico. Quando os motoristas podem correr é muito bom para nós. Assim chegamos cedo no trabalho ou em casa. Esse é o meu ponto de vista", disse.

SMTU

Considerando o tempo que os veículos têm para realizar as viagens e o Código de Trânsito Brasileiro, segundo a SMTU, os motoristas do transporte coletivo devem obedecer ao limite de velocidade estabelecido para cada via, nunca ultrapassando o limite de 60 quilômetros por hora.

De acordo com a Lei Municipal 1779 de 17 de outubro de 2013, todos os veículos do sistema de transporte de Manaus devem operar com tacógrafo, aparelho que registra a velocidade dos ônibus.

Ainda segundo a superintendência, durante o ano de 2017, o Serviço de Atendimento Comunitário da SMTU recebeu 10 denúncias envolvendo ônibus trafegando em alta velocidade. A multa por trafegar com velocidade inadequada para a via é de 10 UFM´s, equivalente a R$ 1.078,80. Trafegar sem tacógrafo também gera multa no valor de 10 UFM´s.

WhatsApp

A SMTU disponibilizou o número (92) 98802-3504 de WhatsApp, onde os usuários podem fazer denúncias, sugestões, reclamações ou pedidos de informações. O novo canal de atendimento facilita o acesso da população com o órgão que agora poderá receber vídeos ou fotos que possam reforçar denúncias sobre os diversos serviços de transportes geridos pela SMTU.

Edição: Bruna Souza

