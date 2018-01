Morrer durante exame é possível? Caso é registrado em Manaus

Manaus - A idosa Doracy Lima Gomes, de 64 anos, morreu após realizar um exame médico em uma clínica de radiologia e imagem, no Centro de Manaus, na manhã desta quinta (04). A família acusa o estabelecimento de negligência na hora de manipular o medicamento utilizado para a realização do exame. A empresa, por outro lado, nega que tenha errado no procedimento e afirma que a paciente estava ciente dos riscos.

Jordana Gomes informou que levou a mãe até a Prodimagem, onde passaria por exames de rotina por conta de um tratamento vascular.

"Minha mãe entrou na clínica andando, conversando comigo normalmente. Após os procedimentos dos exames, ela começou a inchar e entrou em coma. Pouco tempo depois, eu fui informada que ela havia morrido", informou a dona de casa, que busca respostas para entender o que aconteceu na clínica.



"Queremos ter acesso ao protocolo de atendimento com as medicações que ela tomou. Também queremos ver a ficha que ela assinou antes de entrar. Minha mãe era analfabeta, não sabia o que estava assinando. Eu não sabia que esse exame poderia fazer isso com ela".

O caso ocorreu na unidade do Centro | Foto: Divulgação





Sobre as consequências do procedimento conhecido como angiografia de crânio, Jordana relata não ter conhecimento de que seria tão arriscado para a mãe. "Ela era uma paciente de risco e fazia tratamento vascular com o cirurgião. Eles alegam que a causa da morte foi por broncoespasmo. Temos em mãos a declaração de óbito e dos procedimentos que foram feitos na clínica. Nesse documento não constam informações sobre as medicações administradas. A clínica não tem preparo para fazer esse exame. Eu estava na sala, junto com ela, quando começaram as convulsões. Depois disso, funcionários me tiraram de lá. Chamaram o Samu para tentar reanimá-la quando eu já havia saído da sala"

De acordo com a médica especialista em imagenologia, Cristine Paulain David, a substância usada no exame pode desencadear uma reação alérgica, mas os casos de reações graves são cada vez mais raros.



“O exame de contraste é feito com uma substância que contém iodo. O fato de ela ter alergia a dipirona não quer dizer que ela vá ter alergia ao iodo. Quando o paciente tem muitas alergias, como pessoas asmáticas, geralmente evitamos realizar esse exame”, informou.

A especialista relata que o exame serve para caracterizar lesões. “É uma tomografia completa porque descarta a existência ou não de lesões. E sem contraste, não seria possível identificar. Em inúmeros casos esse exame pode ser solicitado, como em problemas abdominais e hepáticos, mas não é um exame de rotina. Ele pode ser um acompanhamento de um tratamento. Todos que injetam a substância para fazer o contraste assinam um tempo de ciência, porém, reações graves são cada vez mais raras”.

Suzy Duarte, gerente operacional da clínica, relata que a família está passando por um momento de dor, mas um relatório com o procedimento realizado foi entregue aos familiares. "Ocorreu na clínica, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar. A paciente estava em tratamento e o exame era de risco. A família foi informada. Chamamos o Samu, pois é um procedimento normal para a hipótese do paciente precisar ser internado em um hospital", disse Suzy informando ainda que os familiares receberam o atestado de óbito com a causa exata da morte.

Em nota, a Prodimagem acrescenta:

"A causa da morte é parte do prontuário da paciente e encontra-se descrita no Atestado de Óbito entregue aos familiares - que, por sua vez, acompanharam e presenciaram todo o procedimento desde o primeiro atendimento, sendo orientados e esclarecidos pela equipe médica que acompanhou o caso".

