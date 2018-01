Mãe procura por filho desaparecido no bairro Coroado

A mãe de Iran explicou que o filho toma, em média, três tipos de remédios controlados por dia. | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Um homem identificado como Iran de Oliveira Sampaio, de 28 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (5), quando foi visto pela última vez após ter saído da casa onde mora na rua Jerusalém, no bairro do Coroado, na Zona Leste da cidade, e não ser visto mais.



O homem é deficiente intelectual e, segundo familiares, saiu de casa sozinho em torno das seis da manhã. "Ele costuma sair só, mas é a primeira vez que some. Apesar de ter esta deficiência, sempre volta para casa", disse a mãe, Vanda de Oliveira Sampaio.

Ainda segundo a mãe, uma ligação anônima recebida pela família na manhã desta segunda (8) informava que Iran estaria nas proximidades do parque Cidade da Criança, no Aleixo, Zona Centro-Sul, e que um motoqueiro o havia identificado, mas que ele estava muito agressivo no momento da abordagem e não conseguiu confirmar a identidade.



A mãe de Iran explicou que o filho toma, em média, três tipos de remédios controlados por dia.

Polícia

O caso foi repassado à Delegacia Especializada de Ordem e Política Social (Deops) para dar início às investigações sobre o sumiço. Até o momento, não foi achado nenhuma pista sobre o caso.

A Polícia Civil pede ajuda da população para achar Iran através do números 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, os números são (92) 99202–5885 ou 99188–5601.





