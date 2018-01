Começa nesta quarta entrega de exames de aprovados em concurso da SSP

Manaus - Os 115 candidatos aprovados no Concurso Público de 2015 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), convocados pelo governador Amazonino Mendes, devem apresentar, a partir desta quarta-feira (10), os exames admissionais na Junta Médica Pericial da SSP-AM, localizada na Delegacia Geral da Polícia Civil,na avenida Pedro Teixeira, nº 180, Dom Pedro. A entrega dos documentos segue até o dia 19 de janeiro.



O certame preencheu vagas para cargos efetivos de técnico de nível superior e assistente operacional. Dos 115 convocados, 106 são do cargo de assistente operacional e nove do técnico de nível superior.

Os candidatos habilitados deverão comparecer à Junta Médica para entregar os seguintes exames: Hemograma; ABO-RH, Glicemia de jejum; V.D.R.L., Hepatite B e C (Anti HBS e Anti HBC), BHCG (se mulher), Urina ESA, EPF, Radiograma do tórax em PA e Perfil; Exame oftalmológico com laudo (acuidade visual), Audiométrico, Psiquiátrico e Eletrocardiograma com laudo (acima dos 35 anos).



Sem os exames médicos, o candidato estará impedido de tomar posse do cargo. (lista completa em anexo).



Entrega de documentos

O recebimento dos documentos para a posse acontece no período de 10 a 30 de janeiro de 2017, das 8h às 14h, na Gerência de Recursos Humanos da SSP-AM, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no Shopping Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.



Confira os documentos no link abaixo.



www.ssp.am.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Download-File3.pdf

