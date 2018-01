Rodoviários paralisam 100% da frota e prejudicam 20 mil manauenses

Rodoviários da empresa Líder, que atende a Zona Norte de Manaus, paralisaram 100% das atividades, na manhã desta terça-feira (9), em reivindicação ao atraso dos salários da categoria e melhorias nas condições de trabalho. Cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Os ônibus foram impedidos de sair da garagem, por volta das 4h30, após membros do sindicatos dos rodoviários se reunirem com os funcionários. Somente às 6h15, a frota voltou a circular.

De acordo com um motorista, que preferiu não se identificar, a empresa teria que ter depositado os salários nessa segunda-feira (8), porém não efetuou o pagamento.

"Não é uma greve. É só um protesto dos trabalhadores, tendo em vista que o pagamento não saiu ainda. Era para ter saindo ontem, mas até agora nada. Além disso, a empresa está devendo horas extras, feriados, ticket alimentação", disse o motorista.

Já o gerente de transporte da empresa Líder, Ramyrson Brandão, garante que os salários dos funcionários não estão atrasados. Uma vez que a empresa tem até o quinto dia útil do mês para pagar os funcionários.

"Não tem atraso nenhum. As férias e o ticket alimentação estão em dias. O pagamento deles vai cair hoje. Fomos pegos de surpresa com essa paralisação. Pois acreditamos que não tem motivo para isso. Quem perde com isso é a população, que também foi pega de surpresa", falou.

A empresa Líder opera em 22 linhas e conta com 77 carros, que atendem a Zona Norte. Essa é a primeira paralisação dos rodoviários neste ano. Em 2017, foram registradas mais de 40 paralisações.

