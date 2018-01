Obras de recapeamento nos corredores viários avançam em Manaus

110 km são recapeados em toda a cidade | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - Em pleno inverno amazônico, a Prefeitura de Manaus está executando um extenso pacote de obras de recapeamento asfáltico de 110 quilômetros, em toda a cidade, com 11 lotes de obras dos quais cinco já estão em execução. Dessa primeira etapa, de 19 quilômetros, 12 já estão concluídos por meio de contrato com empresas, contemplando as avenidas Margarita, no Nova Cidade; Argentina, no parque das Nações; Laguna, no Nova Esperança; Duque de Caxias, na Praça 14; Codajás, na Cachoeirinha; Visconde de Porro Alegre, na Praça 14; Visconde de Sinimbu, Conde de Sergimirim e Juruá, em Flores.

Outras frentes de obras vêm sendo executas via administração direta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Na noite da segunda-feira (9), o prefeito Arthur Virgílio Neto acompanhou o início das obras na travessa 2 de Agosto, no bairro da União, que integra o conjunto de vias do bairro que serão totalmente recapeadas. A primeira, já concluída, foi a rua Santa Bárbara, e as obras vão seguir pelas ruas Nazareth Mesquita e Barreirinha, totalizando 3,1 quilômetros de vias recuperadas por completo.

“Aqui é um corredor muito importante. Esse é o espírito, facilitar a mobilidade urbana. Temos que fazer o que é possível para minorar a situação”, afirmou o prefeito Arthur Neto, anunciando que o esforço de recapeamento será feito em conjunto com as obras de tapa-buracos e de drenagem nos bairros.

Na primeira etapa, 19 km serão concluídos por meio de contrato com empresas | Foto: Mário Oliveira/Semcom

“De manhã, de tarde, ou de noite estaremos trabalhando com o tapa-buraco, para não deixar que a cidade se desestabilize, mas teremos muito recapeamento e, ao mesmo tempo, muita drenagem, um trabalho que queremos ampliar, em parceria com a Caixa Econômica Federal”, afirmou Virgílio.

Com esse trabalho, a prefeitura mantém o foco de obras nos corredores que interligam bairros, para desacelerar o trânsito de veículos nas principais avenidas por onde passam as linhas de ônibus da cidade. A obra executada no bairro da União faz a interligação entre o bairro de Flores (Parque das Laranjeiras) com o Parque 10.

Drenagem

Além do Plano Diretor, a cidade conta agora com um Plano Diretor de Drenagem, com toda a rede identificada e todas as necessidades mapeadas. “Essa é uma grande conquista. Tudo que é do subsolo está plotado. Com a parceria da Caixa Econômica, esse Plano vai deslanchar, vamos fazer muita macro e micro drenagem, vamos chamar os nossos parceiros e corrigir o que está errado”, finalizou o prefeito.

