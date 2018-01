Campanha 'Troco Solidário' do Hemoam arrecadou R$ 68,2 mil

A campanha "Troco Solidário", realizada pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), arrecadou, em três meses, R$ 68.216,77. O objetivo da campanha é arrecadar doações espontâneas, destinadas ao tratamento de pacientes portadores de doenças do sangue atendidos pelo Hemocentro do Amazonas. Segundo o Hemoam, os números podem ser acompanhados, nos sites http://www.trocosolidario.sanguenativo.org.br/, e www.hemoam.gov.br.

Lançada em 20 de outubro de 2017, a campanha conta ainda com a parceria da Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo, da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) e com o apoio da Rede DB de Supermercado. As doações voluntárias para a campanha são recebidas no caixa da rede de supermercados.

A coordenadora da Fundação Sangue Nativo, responsável pela gestão da campanha, Éricka Rodrigues, destaca a importância da adesão da população. “Esperamos contar com a participação da população na manutenção deste projeto, que visa levantar recursos para o tratamento das doenças benignas e malignas do sangue”, disse Ericka. As doações arrecadadas encontram-se na conta corrente de número 125921-0, Agência 3726 do Banco Bradesco.

A Sefaz é parceira no processo como auditora do projeto, a fim de garantir a transparência das doações. A secretaria informa a Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo, por meio de relatório mensal, os valores arrecadados, de maneira que os mesmos possam ser amplamente divulgados por ela, via meios de comunicação local. A secretaria também criou um código tributário específico que permite que as pessoas possam fazer suas doações em estabelecimentos comerciais, sem precisar usar o sistema bancário.

O diretor da Fundação Hemoam, Nelson Fraiji, explicou que a participação da Rede de Supermercados DB tem sido fundamental no processo de execução do projeto, acreditando na proposta e somando com as Fundações envolvidas nesta ação de captação de recursos. "É uma atitude solidária e comprometida com a sociedade do estado do Amazonas", destacou o presidente. “Quero aproveitar também para reiterar nossos agradecimentos à imprensa local. A campanha, sem o apoio e a sensibilidade dos empresários dos veículos de comunicação, não ganhará força para atingir seus objetivos e metas. Graças a eles, estamos caminhando com o apoio da sociedade”, reforça.

