Em busca de trabalho?Sine Manaus oferece vagas de emprego nesta quarta

O Sine Manaus está à procura de profissionais para preenchimento do quadro de vagas em aberto, nesta quarta-feira (10). São cinco vagas para pré-seleção no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade Nova, em frente ao Terminal 4, e uma para o posto de atendimento do Sine Manaus da Ouvidoria Municipal, localizado na rua Afonso Pena, Praça 14, próximo ao Samu.

As oportunidades são para artífice de manutenção (3), líder de serviços gerais (2), eletricista de instalações de veículos automotores (1) e auxiliar de biblioteca (1 vaga exclusiva para pessoa com deficiência). Todas as vagas exigem seis meses de experiência comprovada em carteira.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem se dirigir aos respectivos postos do Sine Manaus, no horário das 8h às 11h, portando os seguintes documentos: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista (para homens).

