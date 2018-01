Diretores de órgãos de segurança pedem afastamento por falta de verbas

Manaus - Em um memorando datado de 5 de janeiro, o diretor Jefferson Mendes de Holanda, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC); Ivanilson de Araújo Mota, do Instituto de Identificação; e Maria Margareth Vidal, do Instituto Médico Legal (IML), entregaram os cargos.



De acordo com o documento, endereçado ao vice-governador e secretário de segurança Bosco Saraiva, dentre os motivos citados no memorando, a desvalorização do Perito Oficial e a iminente greve no setor são algumas das causas que levaram os diretores ao abandono dos cargos.

Na carta, os servidores enumeram vários problemas enfrentados nos órgãos em que estavam à frente como a falta de verbas e falta de reajuste de salário para trabalhadores da classe. Ainda de acordo com o documento oficial, este último foi um “motivo de descontentamento e desmotivação para classe de Peritos Oficiais, a qual se encontra há cinco anos sem receber aumento salarial”, informa.

Outra dificuldade apontada pela carta é a ausência de orçamento próprio para gestão dos institutos e da perícia criminal. O corte de verbas também tem atrapalhado a eficácia do trabalho dos servidores dos órgãos.

Posicionamento

A reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) sobre o assunto, mas até a publicação desta reportagem ainda não recebeu respostas.





