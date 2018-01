Zona Leste ganha unidade especial de defesa à mulher violentada

Mulheres em situação de violência vão ganhar mais um espaço de atendimento com profissionais especializados como psicólogos e assistentes sociais, coordenados pela Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres (SEPM).

Trata-se da segunda unidade do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) que a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher vão inaugurar nesta quarta-feira (10), às 10h, no anexo do 13° DIP, situado na Av. Nossa Senhora da Conceição, na Cidade de Deus, Zona Norte.

A estrutura que funcionará no anexo da delegacia, de segunda a sexta, das 8h às 20h, vem para fortalecer a rede de serviços de atendimento à mulher vítima de violência com intuito de aproximar os serviços da população. "É mais um instrumento de acolhimento, instrução, diálogo e encaminhamento a mulher que foi violentada em âmbito doméstico, ou não, e que precisa de um atendimento digno e humanizado, realizado em um momento em que ela está fragilizada decido às circunstâncias", explica a secretária executiva da SEPM, Viviane Fernandes.

Além do amparo psicossocial, o Sapem 2 vai facilitar o acesso às mulheres da Zona Norte, região que registra altos índices de violência contra a mulher, a todos os serviços disponibilizados, desde o registro do boletim na delegacia, passando pela acolhida, inclusive dos filhos na Casa Abrigo, até a Defensoria Pública para os procedimentos jurídicos, e se for necessário, encaminhamentos a cursos e vagas de emprego, através do Centro Estadual de Referência e Apoio a Mulher (Cream).

"Esse trabalho integrado de fortalecimento e ampliação da rede aproxima o serviço da população e colabora para que o ciclo da violência seja enfraquecido", termina a delegada Andreia Nascimento.

