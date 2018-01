Mulher fica em estado de choque ao capotar Hilux na avenida São Jorge

Manaus - Um carro modelo Hilux, de cor branca e placas PHM-7777, capotou na avenida São Jorge, sentido Centro-bairro, e foi parar no sentido aposto da via, nas proximidades do 1º Batalhão de Infantaria na Selva (BIS), na Zona Centro-Oeste de Manaus. O caso aconteceu por volta das 12h desta quarta-feira (10) e deixou a condutora do veículo em estado de choque, mas sem ferimentos.

Segundo testemunhas, a jovem se abaixou enquanto estava ao volante para atender uma ligação do pai, segundos antes do capotamento.

Vítima foi socorrida pelo Samu em estado de choque | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"Eu estava dirigindo atrás dela, quando fui ultrapassado. Segundo depois, ela acelerou o carro e a vi mexendo no celular. Depois, aconteceu o capotamento", disse um motorista identificado apenas como Guileard.



No momento do acidente, a vítima atingiu um poste de iluminação do meio-fio, que tombou na avenida, impedindo o tráfego de veículos. Uma árvore também foi derrubada no local. Fiscais da Manaustrans (Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito) compareceram ao local para dar prosseguimento ao trânsito.

"O ocorrido vai ser investigado e os possíveis culpados serão analisados", disse um oficial da pasta que registrou o caso.



A mulher estava em estado de choque e foi atendida pelo Samu para receber os devidos cuidados.

