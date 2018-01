Mais de 800 turistas chegam a Manaus no navio M/S Albatros

Manaus - Terceiro navio da Temporada de Cruzeiros a chegar em 2018, o M/S Albatros atracou no Porto de Manaus, na manhã desta quinta-feira (11), trazendo a bordo 861 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O cruzeiro começou sua viagem em Gênova, na Itália, e deve terminar a rota em Buenos Aires, na Argentina. Em Manaus, os turistas foram recepcionados por equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), com direito a distribuição gratuita de artesanato indígena e guias bilíngues, além de apresentação de grupo de dança de boi-bumbá.

Para o diretor de Turismo da Manauscult, João Araújo, a Temporada dos Cruzeiros alavanca a economia local, e a ação do receptivo é importante nesse sentido. "O receptivo é uma ação conjunta entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas para que os turistas sintam um pouco da hospitalidade do povo amazonense. Ao receber os brindes, eles se sentem mais confortáveis e isso facilita que a gente tenha uma interação com os visitantes", afirmou João.

O M/S Albatros deixa Manaus na tarde de sábado (13), às 18h, partindo rumo a Parintins. A Temporada de Cruzeiros 2017/2018 continua até maio deste ano, trazendo um total de 21 mil turistas até o fim da temporada. Os próximos navios a chegar são o M/S Hamburg, às 9h, e o M/S Magellan, no dia 24 de janeiro, às 12h30.

