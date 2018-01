Explosão de botija de gás deixa um morto e dois feridos em Manaus

Manaus - Após nove dias internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, o pintor Rogério Freitas dos Santos, de 30 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (12). Ele teve 30% do corpo queimado após uma explosão causada por um vazamento de uma botija de gás. O incidente aconteceu no dia 4 de janeiro, na casa onde ele morava, localizada na avenida Sucupira, comunidade Santa Marta, bairro Novo Israel, Zona Norte da cidade.

De acordo com os familiares do pintor, um cunhado e uma sobrinha de Rogério também ficaram feridos e continuam internatos na unidade de saúde.

A cunhada da vítima, a auxiliar de cozinha Leonora Rodrigues, de 36 anos, explicou que no dia do incidente a válvula do registro da botija de gás quebrou e houve um vazamento. Apos Rogério e as outras duas vítimas conterem o vazamento, aconteceu uma explosão na casa, devido ao contato do gás que estava acumulado no local.

“Ele estava se preparando para fazer almoço, foi abrir a válvula do registro da botija e ela quebrou. Então, ele pediu ajuda e tiraram o registro da botija, mas continuou vazando gás, foi quando eles colocaram uma chave de fenda na botija e parou. Minutos depois a cozinha pegou fogo e não sabemos o que aconteceu porque não tinha energia elétrica na casa, mas o gás teve contato em alguma coisa inflamável”, disse a mulher.

Após a explosão, as vítimas foram socorridas por outros familiares e levados para o HPS Delphina Aziz, depois foram transferidas para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do HPS 28 de Agosto. “No dia do acidente tinham cerca de oito pessoas, entre adultos e crianças, na casa, mas apenas os três ficaram gravemente feridos. Um sobrinho meu teve ferimentos leves no pescoço”, disse a cunhada.

Ainda segundo a familiar, o cunhado e a sobrinha da vítima não correm risco de vida. Já Rogério não resistiu e morreu no início da manhã de hoje. Ele deixou a esposa e três filhos. O corpo dele será levado para o Pará, onde ocorrerá o sepultamento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Edição: Isac Sharlon

