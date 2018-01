Arthur recebe reconhecimento da ONU por acolher índios venezuelanos

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, recebeu do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) um documento de reconhecimento pelas ações desenvolvidas pela prefeitura, de acolhimento e apoio aos índios venezuelanos de etnia Warao, que chegaram à cidade a partir do ano passado, fugindo da grave crise econômica e social no seu país de origem.

O documento foi entregue pela representante da Acnur no Brasil, Isabel Marques, durante jantar em que também estiveram presentes os secretários municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Elias Emanuel; da Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi; da Educação (Semed), Kátia Schweickardt; e de Comunicação (Semcom), Eric Gamboa.

"As ações desenvolvidas pela prefeitura são uma clara demonstração da capacidade e da solidariedade que a administração e a população têm em relação aos venezuelanos", diz o documento.

Segundo Isabel Cortez, o ato é um reconhecimento pelo esforço da prefeitura em receber, acolher e proteger os refugiados. "Nós temos trabalhado muito junto com a prefeitura e outros parceiros para poder ajudar realmente essa população", avaliou.

O prefeito disse sentir-se gratificado pelo reconhecimento da Acnur. "Eu recebo essa homenagem em nome do povo de Manaus com uma honra enorme. Significa que o trabalho feito aqui virou referência. Inclusive já temos muitos servidores nossos dando suporte em Roraima para ajudar nessa situação", afirmou o Arthur Neto.

