Árvore tomba, afeta trânsito e deixa moradores sem energia na Raiz

Manaus - Um poste foi atingindo por uma árvore que tombou na rua Aires de Almeida, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, deixando o trânsito interditado e moradores da região sem energia elétrica, no início da tarde desta sexta-feira (12), entre as avenidas Tefé e Silves.

De acordo com agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), a árvore está localizada em frente ao Condomínio Parque Residencial Solimões, e na via há tráfego de veículos, principalmente ônibus. Equipes da Superintendência Municipal de Transporte Urbanos (SMTU) também estão no local orientando condutores de veículos.

Bombeiros trabalham no local e não há previsão para liberação da via | Foto: Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) trabalha no local para retirar a árvore que tombou. Técnicos da Eletrobras Amazonas atuam no trabalho para restabelecer a energia no local.

Ainda segundo a equipe do Manaustrans, a via continua interditada e deve permanecer até a conclusão dos serviços da concessionária de energia elétrica. O tempo de liberação não foi divulgado.

Edição: Isac Sharlon

