Motorista em carro desgovernado colide em poste na Zona Leste

Um motorista ainda não identificado perdeu o controle da direção do carro, na manhã deste sábado (13), e colidiu em um poste de energia elétrica, situado em frente a um supermercado, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta das 8h30. O motorista de um gol branco, de placas não identificadas, perdeu a direção após um ônibus do transporte coletivo fechá-lo durante uma manobra na via.

Testemunhas informaram, ainda, que no carro havia duas pessoas que sofreram escoriações e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

Agentes do Manaustrans Interditaram parte da via no sentido bairro/Centro para funcionários Eletrobras Distribuição Amazonas realizarem a troca do porte, que quase caiu devido ao impacto.

Edição: Isac Sharlon

