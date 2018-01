Chuva causa acidentes e deixa ao menos quatro vítimas lesionadas

Na avenida Raimundo Parente, três veículos colidiram durante a forte chuva | Foto: Divulgação/Manaustrans

Manaus - A forte chuva, que iniciou por volta das 12h deste sábado (13), causou pelo menos três acidentes na capital amazonense, além de provocar alagações e, possivelmente, pode ter adiado a decolagem de um voo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, Zona Oeste. Além disso, quatro pessoas ficaram feridas ao se envolverem em acidentes de trânsito. Uma das vítimas foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.



De acordo com um internauta do Em Tempo, no Aeroporto de Manaus, um voo - que estava com a decolagem marcada para o início da tarde - foi adiado devido ao mau tempo. A reportagem tentou contato com a assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em Manaus, para saber se a chuva causou alguma alteração no aeroporto, porém não houve respostas.

Na avenida Torquato tapajós, um ônibus e outros três carros se envolveram em um acidente de trânsito | Foto: Divulgação/Manaustrans

Na avenida Djalma Batista, próximo ao Banco do Brasil, no Bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro Sul, uma motocicleta derrapou após o piloto frear bruscamente para evitar uma colisão com um carro, por volta de 13h. O condutor da moto de 28 anos precisou ser levado ao HPS 28 de Agosto.



Na avenida Raimundo Parente, próximo ao Condomínio Guaianás, bairro Flores, Zona Centro Sul, três veículos, sendo um modelo gol, outro celta e uma caminhonete, colidiram. Apesar do susto, os motoristas e passageiros não sofreram ferimentos graves, apenas um homem de 37 anos, que dirigia o Gol, sofreu uma lesão e precisou de atendimento médico. Fábio foi atendido no local e não precisou ir ao hospital.

Apenas um motorista precisou ser levado para um hospital da capital | Foto: Divulgação/Manaustrans

Na avenida Torquato Tapajós, próximo à fábrica da Ambev, na Zona Norte, quatro veículos se envolveram em um acidente, entre eles um ônibus. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o motorista de um dos veículos tentou fazer o retorno, quando colidiu com outros dois veículos. Já o motorista do ônibus não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira de um dos veículos.

População relatou, ainda, que várias ruas do Centro da cidade ficaram alagadas | Foto: Divulgação

Além dos acidentes, um semáforo na avenida Constantino Nery causou transtorno a motoristas. Grande parte do Centro da cidade ficou alagada. O trânsito de veículos na avenida Getúlio Vargas ficou engarrafado e motoristas também relataram que parte de um dos sentidos da avenida Boulevard Álvaro Maia, na Zona Sul, ficou parcialmente alagado.

Defesa Civil

Até as 16h, a Defesa Civil do Município informou que a central de emergência 199 não havia registrado nenhuma ocorrência por conta da chuva.

Edição: Isac Sharlon



