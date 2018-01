Prefeitura reforça recuperação da malha viária na Zona Centro-Sul

Manaus - O andamento das obras de recuperação da malha viária em mais dois bairros na zona Centro-Sul da capital foi vistoriado, nesta sexta-feira (12), pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhado do corpo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

No Bairro da União, que interliga os bairros Flores e Parque 10 de Novembro, os trabalhos iniciaram há uma semana na rua Santa Bárbara e seguem pela rua e travessa 2 de Agosto, somando, aproximadamente, 500 metros de pista finalizados. Atualmente, a secretaria atua no recapeamento total da avenida Nazareth Mesquita, que se estenderá até a rua A do Parque 10 de Novembro, otimizando o tráfego de veículos no bairro. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 15 dias.

De acordo com Rotta, o serviço está sendo executado por administração direta e sempre no horário noturno, a fim de que não comprometa a fluidez do trânsito.

Leia também: Um bairro muito além do samba, quilombolas e Nossa Senhora de Fátima

"Nossa meta é recuperar 1,7 quilômetros da malha viária do bairro da União, retirando o asfalto antigo e aplicando o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (asfalto quente), que possui melhor qualidade e durabilidade, com espessura variando entre 5 e 8 centímetros. Seguindo a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, estamos concentrando esforços para que a maior extensão da malha viária de Manaus seja recuperada com uma qualidade superior a que temos hoje", destacou o secretário.

Na sequência dos trabalhos as equipes da Seminf seguiram para a rua Barreirinha para a finalização dos serviços na área. Na avaliação da moradora Luísa de Almeida, a melhoria no bairro é um serviço que beneficia não só os moradores.

"Com certeza vai melhorar a circulação de carro. As ruas aqui já são estreitas, com uma pista deficiente levamos mais tempo ainda para nos locomover. Mas estamos muito satisfeitos em ter nosso direto enquanto cidadão atendido e estamos também fiscalizando o trabalho de perto. Só tenho a falar que é de qualidade", elogiou.

Mais infraestrutura

Outra área que recebe melhorias em infraestrutura fiscalizada durante a visita foi o corredor viário que integra o conjunto Jardim Paulista e o bairro Aleixo. Na avenida Constelação, desde o trecho que inicia na avenida Ephigênio Salles, maquinário pesado e um grupo de 15 homens atuam na finalização da recuperação asfáltica de, aproximadamente, 3 quilômetros de pista, que já encontra-se liberada para o tráfego.

O trabalho na área irá contemplar, ainda, as ruas Severiano Nunes, Júlio Verne, Ica Paraíba, além de 430 metros de extensão da rua Gabriel Gonçalves. "Dessa forma iremos atuar em todo esse corredor que recebe fluxo de veículos de várias zonas, pois sabemos que essa área é diariamente usada como rota alternativa de acesso", observou Rotta.

Leia mais:

Rede de drenagem da Djalma Batista passará por obras

Chuva causa acidentes e deixa ao menos quatro vítimas lesionadas

Motorista em carro desgovernado colide em poste na Zona Leste