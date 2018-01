Arthur torna-se sócio benemérito em festa de 105 anos do Nacional

Manaus - Um dos mais antigos clubes do futebol brasileiro, o Nacional Futebol Clube completou neste sábado (13) 105 anos de existência. E para marcar a data, uma festa foi realizada pela diretoria, na sede social do clube, em Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, reunindo os membros mais antigos do “Leão da Vila”, além de alguns dos torcedores mais ilustres, como o senador Omar Aziz. Convidado de honra, o prefeito Arthur Virgílio Neto recebeu da presidência o título de Sócio Benemérito pelos incentivos dados ao futebol amazonense.

“Esse é o segundo time que me concede essa honraria, o primeiro foi o Flamengo. Recebo com muita alegria e, apesar de ser rionegrino declarado, torço pelo Nacional na série D, porque é o clube que tem apresentado chances de elevar o futebol do nosso Estado”, disse o prefeito, ao lembrar que seus pais se conheceram no Rio Negro Clube. “Ele era do vôlei e ela do atletismo e, lá, começaram a namorar”, contou. “Torço pela recuperação do Galo e dos demais clubes do nosso futebol”, finalizou.

Dono de um amor pelo Nacional que atravessa gerações, o professor Manoel do Carmo Chaves Neto, o Maneca, teve sua vida dedicada ao clube. Entre as muitas conquistas do eterno presidente de honra do Leão da Vila, que ainda em 1959 ingressava na base infanto-juvenil do time, está o hexacampeonato amazonense, entre os anos de 1976 a 1982.

Além de Arthur, o senador Omar Aziz também participou do evento

“Tenho muito orgulho da minha história com esse clube, lembro dos finais de campeonato, que eram realizadas no Olímpico Clube e, após a vitória, os torcedores iam ao delírio, caminhando até a antiga sede do Nacional na Saldanha Marinho. Foram muitos momentos inesquecíveis”, disse Maneca, aos 73 anos de idade.

No último dia 5, a diretoria apresentou o novo elenco de jogadores e a comissão técnica para a temporada 2018, cujos desafios iniciais são o Campeonato Amazonense, o "Barezão" e a Copa do Brasil. “A tradição não pode morrer e o Nacional é clube centenário, por isso estamos trabalhando com muita responsabilidade para que, em pouco tempo, o clube volte a fazer parte da elite do futebol brasileiro”, afirmou o atual presidente do Nacional, Roberto Pinheiro.

Ainda segundo o presidente, a recuperação começará pela base. “A montagem do elenco 2018 será gradativa, a começar pela base de 22 jogadores para o Campeonato Amazonense e a Copa do Brasil, fazendo os reforços necessários até chegar ao Brasileiro com 32 a 35 jogadores”, finalizou Pinheiro.

