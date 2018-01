Carros estacionados em local proibido são guinchados na Ponta Negra

Manaus - Apesar da fiscalização diária realizada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e ampla sinalização vertical e horizontal em relação ao estacionamento em vagas destinadas a idosos, deficientes físicos e ônibus, motoristas ainda insistem em parar o veículo em local proibido em ruas e avenidas de Manaus.

Neste domingo (14), por volta das 11h da manhã, dois carros foram removidos do Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade, pelo Manaustrans. Os veículos estavam estacionados nos pontos de ônibus, impedindo que a população tivesse acesso seguro ao transporte público.

O Manuastrans informou, por meio da assessoria, que todos os dias são realizadas fiscalizações na área e que agentes de trânsito pedem que os condutores tenham consciência de respeitarem as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "As operações no local são de rotina e todos os dias estamos presentes a fim de preservar o acesso de todos e, principalmente, dos usuários do transporte coletivo, que ficam impedidos de entrar nos ônibus por essas infrações cometidas por alguns motoristas de veículos particular e de passeio", afirmou a assessoria.

A infração para quem estaciona em local proibido é passível de multa e remoção imediata do veículo conforme o Art. 181, inciso XIII, do CTB. "Infração: média 04 (quatro) pontos Penalidade: Multa - R$ 130,16. Medida administrativa: Remoção do veículo".

Para denúncias, o Manaustrans informa que a população pode entrar em contato pelo telefone gratuito: 0800-0921188. O atendimento é realizado 24h.

