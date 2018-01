Carnaval com segurança: Blocos devem cumprir novas regras

Manaus - Eventos carnavalescos de rua de Manaus estão na mira da fiscalização. Descumprimento das regras de segurança do Carnaval 2018 podem significar um bloqueio de licenças por um ano. No sábado (13), a portaria conjunta entre o Governo do Estado e Prefeitura de Manaus com as novas exigências foi apresentada aos organizadores.

Os blocos e bandas carnavalescas serão fiscalizados e em caso de irregularidades, os eventos poderão ser encerrados antecipadamente, como aconteceu com a banda do DJ Evandro Jr, na semana passada. O comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Mauro Freire, explica que as ações estarão focadas na prevenção e fiscalização desses eventos. “São festividades que atraem grande público. Estaremos cumprindo a determinação feita do Governador Amazonino Mendes, exigindo regularização junto a Diretoria de Atividade Técnica para que os eventos ocorram com segurança para quem vai brincar carnaval e quem vai trabalhar também”, disse.

Leia também: Inteligência artificial cria milhões de empregos; você está preparado?

Até sexta-feira (12), 102 bandas de carnaval deram entrada no Corpo de Bombeiros. “Entraremos primeiramente com as exigências de funcionamento. Para um evento com uma estimativa de 2.500 pessoas, por exemplo, será exigida a atuação de cinco bombeiros civis no local. Na montagem de palco, o tamanho, capacidade de pessoas e o auto de responsabilidade técnica assinada por um engenheiro civil, na parte de sonorização, geradores e instalação elétrica, será necessário um auto devidamente assinado por um engenheiro eletricista. Se haverá fogos de artificio, outras exigências serão tomadas para esse fim”, informa o coronel Mauro Freire.



Já para eventos em ambiente fechado, a fiscalização será mais enérgica durante a festividade. “Continuaremos trabalhando ainda com mais rigor, nas operações de fiscalização de bares e casas de evento, pois com feriado prolongado, as pessoas procuram sair mais para se divertirem e nada melhor que proporcionar segurança de qualidade a população”, frisou o Comandante Geral.



Leia mais:

Blogueira de Manaus faz passeio no rio Negro com atores mirins do SBT

Mais de 800 turistas chegam a Manaus no navio M/S Albatros

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp