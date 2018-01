Funcionários da refinaria Isaac Sabá paralisam atividades em Manaus

Manaus - Aproximadamente 700 funcionários da Refinaria Isaac Sabá (Reman), localizada na rua Rio Quixito, na Vila Buriti, no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus, paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira (15). Os trabalhadores reivindicam melhorias nas condições de trabalho e pedem que as novas regras da Reforma Trabalhista não sejam aplicadas à categoria.

Segundo Cícero Custódio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil do Amazonas (Sintracomec), o ato é legítimo e defende os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição.

“Os trabalhadores estão sentindo os prejuízos no bolso com as medidas da reforma trabalhista, que só veio para tirar os direitos conquistados há 70 anos. Os patrões querem retirar do trabalhador o direito de receber benefícios básicos como vale transporte, cesta básica, férias e plano de saúde”, destacou Cícero.

Os trabalhadores exigem uma reunião com a diretoria local da empresa para tomar as devidas providências e garantir os direitos trabalhistas.

Os trabalhadores reivindicam melhorias nas condições de trabalho | Foto: Márcio melo

“Os empresários querem aplicar as novas medidas da Reforma Trabalhista. A convenção deles garante os benefícios e tem uma garantia de dois anos. Então, eles então indo contra a Lei. Se os trabalhadores ficarem sujeitos as medidas da reforma trabalhista vai anular o plano de saúde, cesta básica, vale alimentação e outros benefícios que foram alcançados durante toda uma luta sindical. Então, a principal reivindicação é que eles não entrem no regime da reforma trabalhista, pelo menos, por enquanto”, informou a assessoria da categoria.

Além de representantes do Sintracomec, participam do protesto membros do Sindicato dos Trabalhadores de Petróleo do Amazonas (Sindipetro), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Sindicato dos Plásticos do Amazonas.

A Lei 13.467, da reforma trabalhista, começou a valer desde o dia 11 de novembro de 2017. A medida mudou a legislação trabalhista como horas extras, jornada de trabalho e parcelamento das férias em até três vezes.

