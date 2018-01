Funerárias de Manaus se regularizam para evitar práticas ilegais

19 funerárias ao todo estão aptas para o trabalho este ano, conforme cadastro público | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O setor funerário de Manaus, após ser denunciado por práticas ilegais, com oferecimento de serviços com atuação de papa-defuntos nas portas dos hospitais da capital e descumprimento de normas de vigilância sanitária pelas empresas, começam a se regularizar em novo sistema disponibilizado pela prefeitura.



C onforme denúncia recebida no mês passado, apurada pela reportagem do EM TEMPO, um sistema de trabalho ilegal de agenciamento funerário, ocorria em instituições de saúde que, supostamente, estava ligado às funerárias.

O oferecimento do serviço funerário a menos de 1000 metros de distância das unidades de saúde é proibido pela Lei Orgânica Municipal, assim como o assédio às famílias que haviam perdido algum ente próximo foram algumas práticas registradas pela reportagem.

Fiscalização



Desde o dia 1 de janeiro, um sistema de cadastramento realizado pela Prefeitura de Manaus entrou em vigor com a promessa de fiscalizar e sanar ocorrências ligadas às funerárias.

O secretário da Semulsp (Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos), Paulo Farias, divulgou uma lista com 19 empresas autorizadas para o serviço funerário em Manaus, cadastradas no novo sistema, na última sexta (12). Até dezembro cerca de 30 empresas atuavam na capital.

"Desde que o sistema entrou em vigor, 19 agências funerárias já estão devidamente regularizadas, com o aval das secretarias de finanças e de limpeza pública. A concorrência desleal entre as empresas do ramo foram resolvidas. Agora há um serviço de qualidade atuando na capital", declarou Farias.

Sindicato



Para o presidente do sindicato da categoria, Fabrício Melo, a fiscalização apenas ainda é insuficiente. "Algumas entidades que não existem oficialmente, por exemplo, passaram seus atendimentos às outras legalizadas pela "camaradagem". O sistema é bom, mas ainda precisa ser melhorado e aprofundado para acabar de vez com este tipo de burlo", afirmou.

A cobrança de emissão de notas fiscais que registrem todo o processo de compra é uma das reivindicações do sindicato."Dentre outras coisas, percebemos algumas divergências que a prefeitura decidiu como permitir que a atuação de funerárias a menos de 1000 metros dos hospitais. Esta é uma lei que ampara a vigilância sanitária dentro do setor e fica até difícil de acreditar que a própria prefeitura concordou. Isso dá margem para outras coisas ilegais aparecerem também", conclui Melo.

Sistema

O cadastramento e averiguação legal da documentação fica encargo da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), onde são concedidas licenças de serviço determinadas por um período de tempo dentro do sistema informatizado.



Confira as empresas funerárias autorizadas para atuação em 2018:

Viana Viana

Funerária Belém



Funerário Rio Sol

Funerária Nossa Senhora Aparecida

Funerária Sagaz

Funerária Nova Renascer

Funerária Recanto da Paz

Pax União

Funerária Canaã

Funerária Funebrás

Funerária Almir Neves

Funerária São Francisco

Funerária Imperial

Funerária Rei Davi

Funerária Gurgel

Funerária Cristo Rei

Egípcia - Serviços de Somatoconservação

Funerária Bom Pastor





